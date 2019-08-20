هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الثلاثاء بالمغرب

هسبريس – و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل.

كما ستظهر سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية محليا نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل سوس الشياضمة والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 26 و32 درجة بالسواحل، وما بين 32 و37 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز. وسيكون هائجا بين مهدية والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.