موجة عطش حادة تضرب ساكنة إغرملولن بتزنيت‬

مصطفى البكار

تعاني ساكنة دواوير إغرملولن، التابعة لنفوذ جماعة الركادة إقليم تزنيت، طيلة الأيام الماضية، من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة الذي تشهده المنطقة التي يزيد عدد ساكنتها عن 4000 نسمة.

محمد أمروي، الفاعل الجمعوي بالمنطقة، أوضح، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن "الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب هو من بين المشاكل التي تؤرق بال ساكنة إغرملولن في كل موسم صيف".

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أنه "سبق لنا أن تلقينا وعودا من المكتب الوطني للماء قصد إيجاد حلول جذرية للمشكل، عبر إضافة مضخات أخرى لقنوات التوزيع؛ لكن للأسف جميع الوعود لم تجد بعد طريقها نحو أرض الواقع".

وتابع المتحدث ذاته بالقول: "منذ ثلاثة أيام ونحن نعيش على وقع أزمة ماء حادة، مع العلم أن المنطقة تعرف تنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم؛ وهو الموعد الذي يزيد من أعداد الزائرين، وبالتالي ارتفاع حاجياتنا من مادة الماء".

وطالب محمد أمروي، في الاتصال الهاتفي ذاته، "الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وإنقاذ من يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

ولنيل رأي الجهات المسؤولة، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالمسؤول عن التوزيع بالمكتب الوطني للماء- خط الأخصاص، إلا أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بسبب وجوده في إجازة عمل، وفق تعبيره.