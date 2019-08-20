24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيحاتارن يحتار في الحسم بين "الأسود" و"الطواحين"
- في معنى البحث عن الكفاءات
- منْ يُطاوِلْنا يَلْقَ أُسْدًا رِهَاصًا
- جثة بقنطرة واد فاس
- خبراء: شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكي
"الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)
تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)
- تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب - (121)
- "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية - (115)
- تلميذة بتنغير تحظى بتقدير دولي أمام تجاهل مغربي - (64)
- "جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة - (51)
- عطلة الصيف تُلْهي "أغلبية العثماني" عن أوامر الملك بتعديل الحكومة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موجة عطش حادة تضرب ساكنة إغرملولن بتزنيت
تعاني ساكنة دواوير إغرملولن، التابعة لنفوذ جماعة الركادة إقليم تزنيت، طيلة الأيام الماضية، من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة الذي تشهده المنطقة التي يزيد عدد ساكنتها عن 4000 نسمة.
محمد أمروي، الفاعل الجمعوي بالمنطقة، أوضح، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن "الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب هو من بين المشاكل التي تؤرق بال ساكنة إغرملولن في كل موسم صيف".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أنه "سبق لنا أن تلقينا وعودا من المكتب الوطني للماء قصد إيجاد حلول جذرية للمشكل، عبر إضافة مضخات أخرى لقنوات التوزيع؛ لكن للأسف جميع الوعود لم تجد بعد طريقها نحو أرض الواقع".
وتابع المتحدث ذاته بالقول: "منذ ثلاثة أيام ونحن نعيش على وقع أزمة ماء حادة، مع العلم أن المنطقة تعرف تنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم؛ وهو الموعد الذي يزيد من أعداد الزائرين، وبالتالي ارتفاع حاجياتنا من مادة الماء".
وطالب محمد أمروي، في الاتصال الهاتفي ذاته، "الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وإنقاذ من يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
ولنيل رأي الجهات المسؤولة، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالمسؤول عن التوزيع بالمكتب الوطني للماء- خط الأخصاص، إلا أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بسبب وجوده في إجازة عمل، وفق تعبيره.