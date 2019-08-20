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كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بمراقبة المواد الاستهلاكية في كلميم
التمست جمعية "السلامة لحماية المستهلك" بكلميم من والي جهة كلميم وادنون تفعيل دور اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الاستهلاكية.
وذكرت الجمعية، في مراسلة تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، أنها سجلت "شكايات المواطنين من ارتفاع أثمان بعض المواد الاستهلاكية الأساسية بمدينة كلميم كالخبز والفواكه والخضر، لكون أصحاب بعض المحلات لا يلتزمون بالتسعيرة القانونية". كما سجلت "ضعف جودة بعض المنتوجات الأخرى كالنعناع، مما يهدد صحة وسلامة المستهلك".
وطالبت الهيئة الحقوقية عينها المصالح المختصة بتكثيف حضورها الميداني بمختلف نقط البيع بالمدينة و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من أجل الحد من مظاهر الاستغلال وضمانا لجودة المنتوجات لتفادي المخاطر المحتملة وتعزيز الأمن الغذائي والصحي للمستهلك".
تجدر الإشارة إلى أن عددا من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا خلال اليومين الماضيين مقطعا لفيديو يوثق عملية اقتناء كمية من النعناع الملوث بالمياه العادمة، كما جاء على لسان ملتقطي الفيديو.