"مطالب مشروعة" تخرج سكان تزارين في احتجاج

محمد آيت حساين

نظم سكان دواوير إيتيتاون وآيت سيدي علي وآيت بلوك بجماعة تزارين بإقليم زاكورة، الاثنين، مسيرة للاحتجاج على "الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء، وتوقف أشغال التطهير السائل". وأكد المحتجون أن سكان هذه الدواوير عانوا كثيرا جراء انقطاع الكهرباء أيام العيد، مما أدى إلى إتلاف لحوم المواطنين.

وخلال هذه المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها العشرات من سكان الدواوير المذكورة، والتي نظمت بالموازاة مع الزيارة التي قام بها عامل إقليم زاكورة إلى المنطقة، أكد المحتجون أن المنطقة تعاني من المشاكل المذكورة وضعف شبكة الهاتف والأنترنيت، مشيرين إلى أن هذه الدواوير تفتقر إلى أبسط مكونات العيش الكريم، لانعدام الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتخريب الطريق المؤدية إليها.

ورفع المحتجون شعارات تستنكر الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء الصالح للشرب، مما تسبب في فساد وتعفن لحوم أضاحي العيد، وإتلاف الأجهزة الإلكترونية، محملين المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وعبروا عن استعدادهم لمتابعة المكتب في المحاكم.

محمد خلوفي، فاعل جمعوي بتزارين وأحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، قال إن النقط التي دفعت السكان إلى الخروج، اليوم، في مسيرة احتجاجية، تتجلى في مشكل الكهرباء والماء، وعدم تشغيل مصابيح الإنارة العمومية، وتخريب المسلك الطرقي، وتوقف أشغال شبكة التطهير السائل، وعدم احترام دفتر التحملات، بالإضافة إلى عدم إدراج الدواوير ذاتها في مسار شاحنة النظافة.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن هذه المطالب التي رفعها السكان مطالب مشروعة وقانونية، مضيفا أنه يجب على الجهات المسؤولة تحقيقها من أجل ضمان العيش الكريم للسكان. وأشار إلى أن المحتجين سطروا مجموعة من البرامج النضالية في حال لم يتم تحقيقها عما قريب.