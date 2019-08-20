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موجة حر تجتاح المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء

موجة حر تجتاح المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:31

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و46 درجة ورياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) ستهم ابتداء من اليوم الثلاثاء العديد من مناطق المملكة.

وأشارت المديرية في نشرة خاصة إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس بكل من أقاليم أسا الزاك وأوسرد وبوجدور والسمارة ووادي الذهب وتارودانت وطاطا وزاكورة.

كما يرتقب أن تهم موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة من الخميس إلى السبت، أقاليم بولمان وشيشاوة وقلعة السراغنة والرشيدية والفقيه بنصالح والخميسات وخنيفرة وخريبكة ومراكش والرحامنة وسطات وسيدي بنور وآسفي (الداخل) وتاونات ومولاي يعقوب واليوسفية.

وأشارت المديرية إلى أنه يرتقب أيضا أن تهم درجات حرارة تتراوح بين 43 و46 درجة خلال نفس الفترة أقاليم تارودانت وإنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان والصويرة (الداخل) وشتوكة آيت باها وتزنيت وسيدي إفني وطاطا وكلميم وطانطان والسمارة وأسا الزاك.

وتتوقع المديرية أيضا هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كلم في الساعة بين الساعة 15:00 من يوم الأربعاء إلى الساعة 18:00 من يوم الجمعة بأقاليم طنجة-أصيلة والفحص أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - souad الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:45
لست ادري لماذا المشرفون على قطاع الطقس يقطرون المعلومة تقطيرا ولماذا لا يقولون بان هذه الحرارة المفرطة ستدوم أسبوعا او اكثر دون اللجوء الى هذه الطريقة الفجة وكان حالة الطقس من برد او حر هي من صنيعهم . الا يعلمون بانها صنع الاهي وطبيعي ولا دخل لهم فيه مسؤوليتهم تكمن فقط ولا غير في إيصال المعلومة الى الناس .ما شاء الله ولله في خلقه شوون
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2 - أمير السلاوي الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:47
الله يلطف بنا حسن عوان دوك المناطق أراك الأفاعي والعقارب وقلة المضادات والادوية
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