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إعطاء انطلاقة إنجاز مقطعين طرقيين بتزنيت

إعطاء انطلاقة إنجاز مقطعين طرقيين بتزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 21 غشت 2019 - 08:35

أشرف حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، الثلاثاء، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لثورة الملك والشعب، على إعطاء انطلاقة بناء مقطعين طرقيين يربطان مدينة تزنيت بدواوير بجماعتي الركادة وبونعمان.

وسيربط المقطع الطرقي الأول تزنيت بإخفي إغير عبر دوار إغبولا أولاد جرار على طول 12.4 كلم. فيما سيربط المقطع الطرقي الثاني دوار إغبولا بالطريق الوطنية رقم 1 عبر دوار سنطيل بجماعة الركادة على طول 4.8 كلم.

وكلف المشروع زهاء 8.7 ملايين درهم، وستستمر الأشغال به 8 أشهر.

وقد حضر حفل إعطاء انطلاقة الأشغال النائب البرلماني إبراهيم بوغضن، ونائب رئيس جهة سوس ماسة عبد الجبار القسطلاني، ورئيس جماعة الركادة الحسين بن السايح، ورئيس المجلس العلمي، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني.

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