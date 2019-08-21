حافلات "ألزا" الإسبانية تنقل سكان الرباط والجوار بتسعيرة 5 دراهم

هسبريس من الرباط

من المنتظر أن يبدأ، الأربعاء، تشغيل الخطوط الجديدة لحافلات النقل الحضري، التي تديرها مجموعة "ألزا" الإسبانية، في العاصمة الرباط وضواحيها، وكذا في سلا وتمارة، إضافة إلى 12 جماعة مجاورة.

وأوضح ألبرتو بيريز، مدير المجموعة الإسبانية، في تصريح صحافي، أن 150 حافلة ستعمل في البداية، مشيرا إلى أن العدد سيصل أواخر شهر شتنبر المقبل إلى 350 حافلة.

وأضاف "سنصل إلى 430 حافلة ابتداء من العام الرابع، ونتوقع أن تنقل هذه الحافلات نحو 109 ملايين راكب سنويا"، مشيرا إلى أن سعر التذكرة تم تحديده في خمسة دراهم من أجل توفير "خدمة مستدامة وبجودة عالية".

كما أوضح مدير مجموعة "ألزا" أن الحافلات من علامات "مرسيدس" و"سكانيا"، وأنها من أحدث جيل، وصديقة للبيئة، وتحتوي على خدمة "واي فاي"، وعلى كاميرات للمراقبة، فضلا عن سلالم للسماح بركوب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف بيريز في السياق نفسه أن 1500 شخص سيعملون في الخدمة ما بين سائقين ومراقبين وإداريين "خضعوا لـ12 ألف ساعة من التدريب"، مضيفا أن "الشركة تعتزم التعاقد خلال فترة قصيرة مع 250 سائقا".

ووفق بيان صادر عن الشركة فإن الرسوم التي تم اختيارها لتزيين واجهات الحافلات "نابعة عن مفهوم مبتكر سيتيح عرض الأعمال الفنية المختلفة بشكل دائم".

وأضاف البيان "هدفنا هو تزويد مواطني العاصمة المغربية بخدمة ذات جودة عالية وآمنة وموثوقة وبأسعار معقولة، من أجل أن يصبح النقل الحضري محفزا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وذلك بتسهيل وصول جميع السكان إلى الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة".

يذكر أنه لتشغيل هذه الخدمة استثمرت المجموعة الإسبانية في العام الأول 700 مليون درهم (64 مليون يورو). وتبلغ قيمة العقد مليار يورو لمدة 15 عاما. وستوفر الخطة الخدمة أيضا لمراكش وطنجة وخريبكة وأكادير.

يذكر أن "ألزا" تعمل منذ 1999 في المغرب، وتدير أسطولا من ألف حافلة، ولديها 3 آلاف و600 عامل، وتنقل خطوطها 280 مليون راكب سنويا.