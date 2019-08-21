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الرئيسية | جهات | لقاء في ورزازات يستحضر "ثورة الملك والشعب"

لقاء في ورزازات يستحضر "ثورة الملك والشعب"

لقاء في ورزازات يستحضر "ثورة الملك والشعب"
محمد آيت حساين
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:35

نظمت عمالة إقليم ورزازات، مساء الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، حفلا للإنصات إلى الخطاب الملكي، بحضور عبد الرزاق المنصوري عامل الإقليم، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والقضائية، وفعاليات المجتمع المدني.

وقبل الخطاب الملكي، ألقى النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بورزازات، أمام الحاضرين، كلمة بالمناسبة، أشار فيها إلى كون ثورة الملك والشعب تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب في ملحمة متواصلة الحلقات لصيانة الوحدة والدفاع عن ثوابت الأمة.

وأضاف "إذا كانت هذه الملحمة قد شكلت بالأمس ثورة للتحرر من نير الاستعمار، فإن المغرب يشهد اليوم، تحت القيادة النيرة والمتبصرة للملك محمد السادس، ثورة هادئة على درب الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي وترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان".

كما استعرض المتحدث ذاته البطولات والتضحيات، التي بذلها الشعب المغربي لإحباط مناورات قوات الاحتلال الأجنبي، وكذا التعبئة الدائمة للدفاع عن القيم الوطنية العليا والثوابت الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن الشعب المغربي استشعر، آنذاك، الخطر الذي كان يهدد الملك الشرعي، فقام بالتصدي لقوات الاحتلال الأجنبي.

وتمت خلال الحفل تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بورزازات إلى الملك محمد السادس.

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