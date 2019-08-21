24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  3. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  4. زعيتر يتدرّب رفقة نورمحمدوف قبل "نزال أبو ظبي" (3.00)

  5. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نواب العماري ينالون تعويضات ويغيبون عن اللجان

نواب العماري ينالون تعويضات ويغيبون عن اللجان

نواب العماري ينالون تعويضات ويغيبون عن اللجان
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 23:51

في الوقت الذي يتقاضى نواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عبد العزيز العماري، تعويضات مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم شهريا، إلى جانب حصولهم على سيارات بسائقها ووقودها، فإن البعض منهم يختفي عن الأنظار ولا يظهر إلا نادرا.

وأثار الغياب غير المبرر لعدد من نواب عمدة العاصمة الاقتصادية عن الاجتماعات واللقاءات واجتماعات اللجان التابعة للقطاعات التي يشرفون عليها، تذمرا من قبل العديد من المستشارين الجماعيين، الذين اعتبروا ذلك "استهتارا بمصالح البيضاويين وتبذيرا للمال العام".

وأكد هؤلاء المستشارون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض نواب العمدة "لا نراهم إلا نادرا، وحتى اجتماعات اللجان الخاصة بالقطاعات، التي فوض لهم العمدة العماري تدبيرها، لا يحضرونها إلا نادرا لتقديم توضيحات للمستشارين بخصوص بعض النقط".

واستهجن المستشارون الجماعيون الطريقة التي يتعامل بها بعض النواب، خصوصا المكلفين بقطاعات مثل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، مطالبين رئيس المجلس الجماعي بأن يفرض عليهم حضور اجتماعات اللجان، مع بداية الموسم المقبل، استعدادا لدورة أكتوبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مستشار جماعي الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:09
هذا مرض أصاب جميع الجماعات محلية وآقليمية وجهوية الذين يتقاضون التعويضات لا يظهرون إلا نادرا و في الدورات فقط أما الإجتماعات الأخرى ليس لهم الوقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - لماذا العمل ؟ الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:24
* الناس تعمل من أجل الأجرة ، و هؤلاء ما دامت لهم
الأجرة و التعويضات ، فلماذا العمل ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الملالي الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:29
ايه يا اجرة مقابل العمل...هؤلاء هم الدين يضيعون على المغرب فرص التنمية والرفع من مستوى تطلعات المواطن...اين المحاسبة..لم لا يقتطع من راتبهم عدد ايام الغياب كباقي الموظفين الاداريين..اين الدمقراطية والمساواة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.