مئات المستفيدين من خدمات قافلة طبية بالرحامنة

هسبريس من الدار البيضاء

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الرحامنة، بشراكة مع عمالة الإقليم، قافلة طبية متعددة الاختصاصات استفاد منها المئات من ساكنة جماعتي سيدي بوبكر وسيدي بوعثمان، يومي الاثنين والثلاثاء.

وهمت القافلة، التي استعملت فيها الوحدة الطبية التي اقتنتها مؤخرا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى جماعة سيدي بوبكر القروية، تخصصات طب وجراحة العيون، الجراحة العامة، الطب العام، طب الأسنان، طب المستعجلات، الجهاز الهضمي، وكذا عملية التحسيس والوقاية من أمراض الفم والأسنان.

أما على مستوى بلدية سيدي بوعثمان، فقد عرفت هذه القافلة استفادة المواطنات والمواطنين من طب العيون، حيث تم تسجيل عدد من الحالات المصابة بـ"الجلالة"، إذ تقرر إجراء عمليات لهم في المستشفى الإقليمي لابن جرير.

وحسب المعطيات الصادرة عن منظمي القافلة، فقد استفاد على مستوى جماعة سيدي بوبكر، خلال الحملة التي نظمت يوم الاثنين، 633 مواطنا ومواطنة؛ فيما استفاد من فحوصات العيون، يوم الثلاثاء، بالجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان حوالي 550 شخصا.

وتندرج هذه القافلة الطبية التي شرعت مندوبية الصحة بالرحامنة في تفعيلها بقيادة الدكتور عبد المالك المنصوري، المدير الإقليمي المعين مؤخرا، في إطار برنامج الوزارة المتمثل في "صفر موعد"؛ من أجل التخفيف على المواطنين في العالم القروي عبء التنقل صوب المستشفيات.

ونوّه طارق العضيمي، الفاعل الجمعوي بجماعة سيدي بوعثمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بهذه المبادرة التي تشرف عليها مندوبية الصحة وعمالة الرحامنة، مؤكدا أن ساكنة العالم القروي في حاجة ماسة إلى مثل هذه القوافل وفِي تخصصات عدة.

وعبّر عدد من المواطنين في جماعة سيدي بوبكر وكذا بلدية سيدي بوعثمان عن تنويههم بهذه الخطوة، والتي مكنت كثيرين من الفحص من طرف طاقم طبي متنوع، في الوقت الذي كان السكان القاطنون بالجماعات القروية يجدون فيه صعوبة للتنقل من الدواوير صوب المراكز الصحية.