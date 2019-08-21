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الرئيسية | جهات | ثلاثة مشاريع تعزز العرض التنموي بإقليم ورزازات

ثلاثة مشاريع تعزز العرض التنموي بإقليم ورزازات

ثلاثة مشاريع تعزز العرض التنموي بإقليم ورزازات
محمد ايت حساين من ورزازات
الأربعاء 21 غشت 2019 - 17:31

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، اليوم، على إعطاء انطلاقة أشغال ثلاثة مشاريع تنموية واجتماعية بكل من جماعة غسات وإدلسان، وسكورة أهل الوسط، بمناسبة عيد الشباب.

وبالجماعة الترابية غسات، أعطى عامل إقليم ورزازات انطلاقة أشغال تكسية الطريق الرابطة بين الجماعة ذاتها وجماعة سكورة، عبر دوار إميضر ودوار سعيد أومنصور؛ وهو المشروع الممول من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر بـ7.95 ملايين درهم.

كما أعطى المنصوري انطلاقة أشغال إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتهيئة الساحات العمومية بمركز الجماعة الترابية إدلسان، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 5 ملايين درهم، تم تمويله من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري".

وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، أشرف المسؤول الإقليمي ذاته على وضع الحجر الأساسي لبناء وحدة لصحة الفم والأسنان بالمركز الصحي بالجماعة ذاتها، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز مليون و500 ألف درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ261 ألفا و600 درهم، وينتظر أن تقدم هذه الوحدة الصحية خدماتها لأزيد من 65 ألف نسمة.

وأجمع المشرفون على إنجاز هذه المشاريع الثلاثة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على أن هذه المشاريع جاءت لتعزيز المقاربة الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع ساكنة المناطق النائية، موضحين أن هذه المشاريع التي دشّنها اليوم عامل إقليم ورزازات تجسد حرص الملك الدائم على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتعكس الأولوية والأهمية اللتين توليهما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لساكنة الجماعات القروية.

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