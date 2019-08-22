انطلاق فعاليات مهرجان أولاد امعمر قرب سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

انطلقت الأربعاء فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أولاد امعمر بالحوازة بنواحي سطات، تحت شعار "الموروث الثقافي لأولاد امعمر- أولاد سعيد في خدمة الاقتصاد المحلي".

وستمتدّ هذه الفعاليات إلى 25 من غشت الجاري، وتنظم من قبل جمعية "الرحمان" والمجلس الجماعي للحوازة، بشراكة مع النسيج الجمعوي المحلي، وتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمجلس الإقليمي لسطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي بعاصمة الشاوية.

وفي تصريح صحافي، قال عزيز وهبي، مدير الدورة الأولى لمهرجان أولاد امعمر، إن "هذه التظاهرة التراثية، المنظمة بمناسبة ثورة الملك والشعب، امتداد لاحتفالات ضاربة في عمق التاريخ للسكان المحليين، وإحياء لموسم كان يعتبر من أهم وأقدم المواسم بالمنطقة، باعتباره نقطة تلاق بين أبناء المنطقة داخل الوطن وخارجه، فضلا عن كونه يشكل مساهمة من الفاعل المحلي في التعريف بالموروث الثقافي للمنطقة، عبر فتح نوافذ إبداعية في مجالات الثقافة والفن والرياضة، دون إغفال المكانة المركزية لـ"التبوريدة" في الوعي الجماعي لساكنة أولاد سعيد والحوازة ككل".

وأشار وهبي إلى أن المنظمين، الذين وفّروا جميع الظروف لتنظيم هذا المهرجان التراثي، يراهنون من خلال برنامج دورة هذه السنة على تقديم فقرات متنوعة تلامس مختلف أشكال الفرجة والتحسيس والمتعة، من خلال برنامج متناغم يدمج عروض "التبوريدة"، التي تعرف مشاركة نخبة من ألمع مجموعات فنّ "التبوريدة" محليا ووطنيا، مع تنظيم سهرات فنية بمشاركة فنانين وازنين، وسباق من أجل المتعة واستكشاف المنطقة، ومسابقة في تجويد القرآن الكريم. كما ستشهد دورة هذه السنة، يضيف وهبي، تنظيم يوم تحسيسي تشرف عليه أطر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يخصص لمناقشة أهم الإشكاليات التي تطرح على الفلاحين بالمنطقة.