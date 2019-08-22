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كُتّاب وآراء
تدشين مشاريع لتقليص الفوارق المجالية بالحوز
بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، رفقة الوفد المرافق له، على تدشين مجموعة من المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 00،105.253.483 درهما .
وتهم هذه المشاريع إصلاح وتقوية مجموعة من المحاور الطرقية، وبناء بعض المنشآت الفنية بدائرتي آيت أورير والثوامة كتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية 2012 على مستوى النقطة الكيلومترية 9.8، الرابطة بين جماعتي سيدي عبد الله غياث وتمزوزت. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، بغلاف مالي قدره 8.500.000,00 درهم.
كما وقف عامل الحوز، خلال هذه الزيارة، على بناء منشأة فنية على واد الزات بجماعة آيت أورير، بغلاف مالي قدره 31.689.614,40 درهما، وتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية 2016، الرابطة بين جماعتي تغدوين وتديلي مسفيوة، بغلاف مالي قدره 16.695.428,40 درهما.
كما قام بزيارة أشغال تقوية الطريق الإقليمية 2021 بجماعة تديلي مسفيوة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، بغلاف مالي قدره 7.862.924,40 درهما.
وشملت زيارة بنشيخي ورش إعادة بناء منشأة فنية على واد الزات بجماعة آيت أورير، وأخرى بالمقطع الطرقي تغدوين – آيت أنزال الجبل، بغلاف مالي قدره 11.782.750,80 درهما.
وعاين بنشيخي، خلال هذه الزيارة، أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دوار أمركن ودوار تغزيرت بجماعة تغدوين، على مسافة 13,5 كيلومترا.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، وكلف غلافا ماليا قدره 28.722.765,00 درهما.