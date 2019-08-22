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كُتّاب وآراء
ساحة حسان تضيء بألعاب نارية في عيد الشباب
كانت ساكنة مدينتَي الرباط وسلا على موعد مع ألعاب نارية متوالية تم إطلاقها ليلة الأربعاء، بمناسبة عيد الشباب الذي يوافق عيد ميلاد الملك محمد السادس.
وانطلقت ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا ألعاب نارية متعددة الألوان والأشكال من ساحة صومعة حسان، واستمرت خمس عشرة دقيقة.
وطغى على ألوان الألعاب النارية اللونان الأخضر والأحمر، المحيلان على ألوان العلم الوطني، كما حضرت أشكال مختلفة من بينها النجوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ بلاغا لوزارة القصور والتّشريفات الملكية والأوسمة أعلن، في وقت سابق من شهر غشت الجاري، أن الاحتفال الرسمي بذكرى عيد ميلاد الجالس على العرش لن يتم في القصر الملكي، ابتداء من هذا العام.