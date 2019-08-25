أزقة "فم العنصر" تفوح بروائح نتنة .. والساكنة تشتكي من العطش

حميد رزقي من بني ملال

يشكو العشرات من المواطنين بجماعة فم العنصر، التابعة إداريا لإقليم بني ملال، من غياب شبكة الصرف الصحي ومن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب لفترات تصل أحيانا إلى أربعة أيام، واصفين الوضع بـ"الكارثي"، ومستغربين عدم تدخل الجهات المسؤولة.

وقال مواطنون من دوار أدوز، في تصريحات متطابقة لهسبريس التي زارت المنطقة، إن الوضع أصبح لا يطاق، وإن انقطاع الماء الشروب عن المنازل لمدة تتجاوز المسموح به قد حوّل حياة الكثيرين إلى جحيم يومي، وأربك زيارات عائلات إلى المنطقة، بل ساهم في رحيل بعض الأسر عن منازلها للإكراهات ذاتها.

وقال محمد العمراوي، مواطن قاطن بأدوز، إن ما يحدث بجماعة فم العنصر غير مقبول بتاتا، وينمّ عمّا يُمكن إدراجه في إطار "التعاطي اللامسؤول" مع حقوق الساكنة، خاصة منها حق العيش الكريم، الذي يستحيل أن يتحقق بدون ماء شروب، مشيرا إلى أن الحي الذي يقطنه يعاني من ضنك العيش، بسبب غياب هذه المادة الحيوية الذي أصبح بلا شك يشكل إكراها حقيقيا لقاطني وزوار المنطقة.

وتساءل العمراوي عن دلالة مفهوم التنمية في التوجيهات والخطب الملكية، وعمّا إذا كان الربط بشبكة الماء والكهرباء لا يدخل في هذا الإطار، قائلا بلغة مفعمة بالإحساس بـ"الحكرة": "إننا نشك أحيانا في هويتنا بسبب هذه الإشكالات التي نعيشها، والتي لم نلق بشأنها سوى الوعود تلو الأخرى، رغم أننا نملك هوية الانتماء إلى هذا الوطن أو على الأقل شارة الانتماء إلى هذه البقعة الجريحة منه".

واستغرب عز الدين الرحيلي، وهو من قاطني أدوز، انقطاع هذه المادة الحيوية عن الساكنة قبل وخلال أيام العيد وبعدها، ما عكّر حسبه مزاج العشرات من العائلات، التي وجدت نفسها في عز حرارة الصيف تبحث عن مياه الوديان والأنهار من أجل قضاء أغراضها عوض الاحتفاء بطقوس وتقاليد هذه المناسبة الكريمة مع أفراد الأسرة، بما في ذلك الجالية المقيمة بالمهجر.

وعبر أموي مصطفى عن قلقه بشدة من هذا الوضع، ومما قد يتسبب فيه واقع الحال مستقبلا في حال ما لم تُبادر الجهات المسؤولة إلى إيجاد حل فوري للمشكل، الذي يقول إنه أضحى مصيريا، وذا أولوية مستعجلة، ولا علاقة له بباقي المطالب الاجتماعية البسيطة الأخرى.

وأضاف المتحدث أنه "لا يعقل أن تعيش جماعة فم العنصر، التي لا تبعد سوى ببضع كيلومترات فقط عن مدينة بني ملال المعروفة بوفرة مواردها المائية، هذه الوضعية الكارثية التي جعلت منها بؤرة للاحتقان الجماهيري، ومنطلقا للاحتجاجات والمسيرات المطالبة بفك ما يمكن تسميته "العزلة التنموية" عن المنطقة، حيث تغيب أبسط ضروريات الحياة، من ماء شروب وصرف صحي وطرق ومدارس ومستوصفات صحية".

وتابع المتحدث ذاته: "شخصيا أبلغت السلطات المحلية والمسؤولين عن تدبير الشأن العام بهذا الواقع المرير أكثر من مرة، لكن لا شيء تغير، ما جعلنا نحس بأننا محاصرون في هذه المنطقة، إذ يستحيل علينا السفر وترك أبنائنا أمام هذا الوضع المقلق الذي يتطلب منّا دوما دق أبواب الجهات المسؤولة من أجل الحصول على صبيب ساعة أو ساعتين من الماء، وهي الحصة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، خاصة في فصل الصيف".

من جانبه طالب مصطفى مسكيني، وهو تاجر بأدوز، الجهات المعنية بالإسراع في حل مشكل الصرف الصحي، مشيرا إلى أن قنوات المياه العادمة التي تجري فوق الأرض تؤثر سلبا على سلعه ومواده التجارية وعلى صحة الساكنة، التي لم تجد بُدا من التأقلم مع الوضع بسبب عوزها وفقرها وعدم قدرتها على الترافع على مثل هذه المطالب التي عمرت طويلا دون أي تغيير.

وقال مسكيني: "المسؤولون لم يتوقفوا عن الحديث عن التنمية المحلية دون أن نرى بوادرها على أرض الواقع، فالمنطقة لازالت تعاني من غياب الصرف الصحي والماء الشروب والمرافق التعليمية والصحية...ما يُعمق جراح الساكنة ويزيد من حجم المفارقة ما بين ما يقال وما يوجد على أرض الواقع".

وعبر سعيد ما شاء الله، وهو بائع مواد بناء ينحدر من خنيفرة، عن قلقه من صمت السلطات والمنتخبين عما آل إليه الوضع بأدوز، قائلا إنه لا يكف عن استعمال مبيد الحشرات المضرة من أجل تفادي تأثيرات "الواد الحار" التي تقض مضجعه.

وفي تعليقه على موضوع انقطاع الماء الصالح للشرب، قال محمد منتصر، رئيس جماعة فم العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المجلس الجماعي "متفهم" لمعاناة المواطنين مع هذا الانقطاع الخارج عن إرادته، والذي يتكرر كل صيف، مشيرا إلى أن مجهودات لخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، أفضت إلى تحصيل مبلغ مالي يقدر بحوالي 17 مليار و200 مليون سنتيم لإعادة تأهيل أدوز تمشاط بشبكة الماء الشروب والصرف الصحي والإنارة العمومية والطرقات على مدى ثلاث سنوات 2019-2021، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة البيئة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.

وبالنسبة لمركز فم العنصر، قال المسؤول ذاته إن أغلب أعضاء المجلس الجماعي أبدوا موافقتهم على تفويت قطاع الماء بالمركز للمكتب الوطني الماء الصالح للشرب، الذي سيربط دور الساكنة بالماء الشروب من بئر الغازي، بعدما قل صبيب مياه عين فم العنصر، وأضاف أن شبكة الماء الشروب بالمركز ودوار سابك ستتم إعادة تأهيلها بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، فيما سيتكفل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعملية الإنتاج التي ستكون من بئر عين الغازي.

وذكر المسؤول ذاته أن المجلس الجماعي أعلن الدراسة الخاصة بالصرف الصحي بسابك وفم العنصر، مؤكدا أن التعرف عمّا إذا كان سيتم ربط الشبكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أم سيتم إنجاز محطة مستقلة سيكون في حدود نهاية 2019.

وثمن محمد منتصر، رئيس جماعة فم العنصر، بشدة ما اعتبره تدخلا جريئا لوالي جهة بني ملال من أجل تأهيل دوار أدوز تمشاط بالجماعة، ودعم عدد من الملفات الأخرى التي ظلت تراوح مكانها بسبب تكلفتها الباهظة التي تتجاوز قدرات الجماعة.