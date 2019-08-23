مشاريع تنموية واجتماعية ترى النور بإقليم ميدلت

هسبريس من الرباط

عرف إقليم ميدلت، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية والرياضية بالجماعات الترابية ميدلت والريش وبومية وايتزر.

وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قام المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بزيارة فضاء المقاومة بمدينة مدليت، واستعرض مختلف محطات كفاح رجال المقاومة بقيادة الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، كما جرى تدشين في اليوم نفسه الثكنة الجديدة للوقاية المدنية بمدينة الريش.

وأشرف عامل الإقليم أيضا، بحضور مسؤولين محليين وأمنيين وقضائيين، على تدشين الحلبة المطاطية المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة لفائدة أبطال وبطلات المنطقة، باعتبارها مشتلا لأبطال ألعاب القوى على الصعيد الوطني.

وبجماعة بومية، أشرف النوحي على تدشين مشروع تزويد عدد من الدواوير بالجماعة المعنية بالماء الصالح للشرب بواسطة نافورات عمومية، انطلاقا من محطة معالجة مياه سد الحسن الثاني ضواحي ميدلت، قبل أن يقوم المسؤول ذاته بتدشين مركب سوسيو رياضي بجماعة ايتزر يشمل قاعة مغطاة وقاعات للعروض وملعبا للقرب وفضاء ترفيهيا لفائدة ساكنة هذه الجماعة القروية.