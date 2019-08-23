24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نصائح ذهبية للتحكم في استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  2. مغربي في الجيش الكندي (5.00)

  3. ‪مثقّف موريتاني يدعو الملك إلى إلغاء التأشيرة ومصالحة الجزائر (5.00)

  4. "أزمة الشقق" تخفض عمليات اقتناء المنعشين العقاريين للأراضي (5.00)

  5. دراسة دولية تضع المغرب في قائمة "أكثر البلدان الملوثة للهواء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشاريع تنموية واجتماعية ترى النور بإقليم ميدلت

مشاريع تنموية واجتماعية ترى النور بإقليم ميدلت

مشاريع تنموية واجتماعية ترى النور بإقليم ميدلت
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 غشت 2019 - 12:20

عرف إقليم ميدلت، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية والرياضية بالجماعات الترابية ميدلت والريش وبومية وايتزر.

وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قام المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بزيارة فضاء المقاومة بمدينة مدليت، واستعرض مختلف محطات كفاح رجال المقاومة بقيادة الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، كما جرى تدشين في اليوم نفسه الثكنة الجديدة للوقاية المدنية بمدينة الريش.

وأشرف عامل الإقليم أيضا، بحضور مسؤولين محليين وأمنيين وقضائيين، على تدشين الحلبة المطاطية المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة لفائدة أبطال وبطلات المنطقة، باعتبارها مشتلا لأبطال ألعاب القوى على الصعيد الوطني.

وبجماعة بومية، أشرف النوحي على تدشين مشروع تزويد عدد من الدواوير بالجماعة المعنية بالماء الصالح للشرب بواسطة نافورات عمومية، انطلاقا من محطة معالجة مياه سد الحسن الثاني ضواحي ميدلت، قبل أن يقوم المسؤول ذاته بتدشين مركب سوسيو رياضي بجماعة ايتزر يشمل قاعة مغطاة وقاعات للعروض وملعبا للقرب وفضاء ترفيهيا لفائدة ساكنة هذه الجماعة القروية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الجمعة 23 غشت 2019 - 12:58
و مذا قام به من تدشينات بمدينة ميدلت سيما بمحيطها المنسية و المتيرة للشفقة منذ عقود خلت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.