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كُتّاب وآراء
تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة سلا
تم اليوم الخميس تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بعمالة سلا، في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية.
وشملت هذه التعيينات الجديدة كلا من الكاتب العام لعمالة سلا، والباشا، والقياد ورؤساء الدوائر والقياد رؤساء الملحقات الإدارية التابعة للعمالة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عامل عمالة سلا، عمر التويمي، إن هذه الحركة الانتقالية لرجال السلطة التي أجرتها وزارة الداخلية جاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لإضفاء دينامية جديدة على الإدارة الترابية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.
وأوضح أن "هذه العملية تروم تمكين الإدارة الترابية من جيل جديد من الكفاءات، من أجل فعالية أكبر وترشيد أفضل للموارد البشرية".
ودعا التويمي، في هذا الصدد، رجال السلطة الجدد إلى تفعيل سياسة القرب، من خلال الحضور اليومي والمتواصل بالميدان، وتكثيف الجهود لرفع التحديات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والفردية، والإنصات بشكل دائم لحاجيات المواطنين وتظلماتهم، إضافة إلى العمل على حل مشاكلهم، مع الحرص على تطبيق القانون وعلى أمن المواطنين.
وهمت الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف هيئة رجال السلطة 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.