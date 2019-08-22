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الرئيسية | جهات | العثور على بقايا "رؤوس حمير" بالدار البيضاء

العثور على بقايا "رؤوس حمير" بالدار البيضاء

العثور على بقايا "رؤوس حمير" بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 22 غشت 2019 - 15:20

عثر مواطنون، مساء أمس الأربعاء، على بقايا رؤوس قالوا إنها تعود إلى "حمير" مرمية على مستوى درب كاسطور السعادة في الحي المحمدي بالدار البيضاء، وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصدرها والجهة التي تقف وراءها، بينما استبعد آخرون ان تكون للحمير.

وتناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة بقايا رؤوس بعدما تم سلخها، مستغربين هذا العمل الذي يُعتقد أن يكون الواقفون وراءه من مروجي الذبيحة السرية، وكذا بائعي الأكلات الخفيفة من أصحاب العربات.

واستغرب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا العمل اللإنساني المضر بصحة المواطنين؛ فمن شأن ترويج هذه اللحوم وبيعها في الأكلات الخفيفة أن يخلف أضرارا وتسممات.

واستنكر العديد من الفاعلين الجمعويين بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، في اتصالات هاتفية بجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الأعمال المسيئة إلى صحة البيضاويين، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الأمر.

واعتبر فاعلون بالمنطقة أن ظهور مخلفات الحمير "يظهر تقاعس عناصر الشرطة الإدارية في القيام بواجبها، والتي كان يعول عليها سكان العاصمة الاقتصادية في مواجهة مثل هذه الشوائب والظواهر المسيئة".

وجرى على الفور الاتصال بالسلطات المحلية بالمنطقة، التي تم إخبارها بالواقعة من أجل فتح تحقيق في هذه القضية التي أثارت غضبا واسعا في صفوف المواطنين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بقايا حيوانات تم سلخها، يشتبه في ترويجها وبيعها للمواطنين عبر أصحاب المأكولات الخفيفة المنتشرين في مختلف شوارع الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mmmmm الخميس 22 غشت 2019 - 15:31
شكوك....? بل هو يقين. علاش حمار غادي يفصلوه و يسمسروه......لو كانت مراقبة و عقوبات صارمة...حتى حد ما يتجرأ على صحة و سلامة الناس...لا حول ولا قوة إلا بالله
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22
2 - السلاوي الخميس 22 غشت 2019 - 15:31
بنادم ياكل الصوصيط ب 2 دراهم... دخلت غليكم بالله واش بغيتوا يكون صردي ؟؟؟ بيننا و بين اوروبا 14 km .. ولكن قرون ديال الحضارة .
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38
3 - خالد F الخميس 22 غشت 2019 - 15:34
الحمد لله أنني لا أشتهي أكل الشارع مهما كانت رائحته، لأنه لدي تجارب في الماضي قضيت خلالها ليالي بيضاء رففة الأوجاع والتقيء حتى إعتقدت أنني سأهلك، الأكل الشعبي ينشط في الليل مستفيدا من غياب الرقابة الصحية بعد انقضاء ساعات العمل الإداري ولست أدري إن كانت هناك مداومة ليلية أم لا.
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21
4 - أم سلمى الخميس 22 غشت 2019 - 15:34
الله اكون فعون العزاب أما لي مزوج وكياكل فالزنقة سرو هاداك.
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25
5 - محمد فوغال الخميس 22 غشت 2019 - 15:35
كنتم خير أمة أخرجت للناس..... المهم بدون تعليق و صدق الله العظيم
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19
6 - Mohamed الخميس 22 غشت 2019 - 15:35
حسبنا الله ونعمه الوكيل
اللهم ان هد لامنكر
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12
7 - rodeo الخميس 22 غشت 2019 - 15:35
يتم دبح الحمير و الكلاب و القطط و استهلاك لحوم الحيوانات النافقة كل هذا من اجل الكسب السريع كأنهم سيحملون معهم اموالهم الى الآخرة
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20
8 - مهاجر الخميس 22 غشت 2019 - 15:41
على أي حال هاد الشي راه معروف من زمان عليها ماتفرناهاش اوراه هاد الناس اللي كايبيعو عمرهم يتفروه سيماهم في وجوههم
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