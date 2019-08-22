تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم كلميم

هسبريس من الرباط

نظم الخميس بكلميم، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية.

وقد هم هذا التنصيب عددا من أسلاك رجال السلطة، من ضمنها باشا مدينة كلميم، وقائد بويزكارن، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وقياد بملحقات إدارية.

وحث والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، الذي ترأس حفل التنصيب، رجال السلطة الجدد على مواكبة الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة وبصفة خاصة إصلاح الإدارة ومنظومة الاستثمار ومنظومة اللاتمركز الإداري دعما لورش الجهوية المتقدمة.

وأبرز أن البلاد مقبلة على وضع نموذج تنموي جديد يتطلب كفاءات جديدة لإخراجه إلى حيز الوجود وتعبئة شاملة حوله، داعيا المعينين الجدد إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش بحكم قربهم من المواطنين وتطبيقا للمفهوم الجديد للسلطة الذي يتوخى الإنصات للمواطنين والعمل ميدانيا على حل مشاكلهم.

وذكر أبهاي، من ناحية أخرى، بأن هذه الحركة الانتقالية التي تروم خلق دينامية جديدة داخل هيئة رجال السلطة ، تأتي في إطار تصور جديد يرتكز على أسس من بينها التكوين والتقييم العلمي للأداء وتتبع المسارات المهنية لرجال السلطة.