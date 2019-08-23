24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة" (5.00)

  2. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  3. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

  4. روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا (5.00)

  5. تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعيات تستنكر توقّف "عجلة التنمية" بإكنيون

جمعيات تستنكر توقّف "عجلة التنمية" بإكنيون

جمعيات تستنكر توقّف "عجلة التنمية" بإكنيون
هسبريس من تنغير
الخميس 22 غشت 2019 - 22:50

في الوقت الذي يقترب فيه الخلاف القائم بين رئيس جماعة إكنيون بإقليم تنغير وبين أغلبية أعضاء المجلس ذاته سنته الأولى، مما أدى إلى تعثر البرامج التنموية بها، عبّرت العشرات من الجمعيات المدنية بذات الجماعة عن استنكارها وتنديدها ما سمته "توقف عجلة التنمية بإكنيون وانتشار الفقر والتهميش في أوساط الساكنة".

الجمعيات الموقعة على الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم تنغير، اليوم الخميس، دقت ناقوس الخطر حول ما تعانيه الجماعة ذاتها من إقصاء وتهميش وفقر مدقع في كل الحالات، مشيرة إلى أن هذه المعضلات انضافت إليها توقف عجلة التنمية ببضع دراهم التي اعتادت الجماعة برمجتها من ميزانيتها والتي أدت إلى صراعات بين أعضاء المجلس وتسبب ذلك في توقف كل شيء.

وأضافت ذات الجمعيات، في شكايتها التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، "لعل رفض التصويت على ملاعب القرب وانقطاع المسالك القروية الرابطة بين أزيد من خمسين دوارا وتجمع سكني ومركز إكنيون تسبب في تفاقم صعوبات التنقل في تراب الجماعة"، مشيرين إلى أن "النساء الحوامل والمرضى يعانون أثناء تنقلهم إلى مستوصف إكنيون وإلى مختلف المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية".

وذكرت الجمعيات ذاتها أن مجموعة من الدواوير بالجماعة تعاني من انقطاع الماء الصالح للشرب وغيابه في بعض الدواوير الأخرى، كما أن العديد من الدواوير انقطعت فيها الإنارة العمومية لعدة شهور ولأسباب مجهولة، وإقصاء بعض المنازل من الكهرباء رغم شمولها بالدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء.

وتساءلت الجمعيات الموقعة على الشكاية ذاتها، والتي بلغ عددها أزيد من ثلاثين جمعية، عن مصير مطلب بناء الطريق الإقليمية 1504 في الشطر الرابط بين إكنيون وألنيف، لما يكتسيه من أهمية في فك العزل عن مجموعة من الدواوي.

والتمست الجمعيات نفسها من عامل إقليم تنغير التدخل العاجل لمعالجة المشاكل الذي ذكرتها في شكايتها قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر، وفق تعبير الشكاية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وكواك الحق الخميس 22 غشت 2019 - 23:08
أودي راه عجلة التنمية مفشوشة في أغلبية مناطق المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.