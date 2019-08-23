سلطات سبتة المحتلة تمدّد إغلاق معبر "تاراخال2"

جمال سماحي من تطوان

قرّرت سلطات مدينة سبتة المحتلّة تمديد تعليق العمل بمعبر "تاراخال 2" في وجه ممتهني التّهريب المعيشيّ، إلى أجل غير محدّد، لمباشرة أشغال إعادة تهيئة وتوسعة المعبر الحدوديّ من الجانب الإسبانيّ.

ووفق ما أوردته جريدة "الفارو دي سيوتا" المحلّيّة، حسب مصادرها، فإنّ تعليق العمل بالمعبر لن يؤثّر على عبور الأشخاص والسّيّارات، مضيفة أنّ إعادة العمل به ستتمّ عندما يحدّد التّقنيّون أنّ سلامته متوافقة مع طبيعة الأشغال المنجزة.

وكانت سلطات الثّغر المحتّل قد قرّرت، في أواخر يوليوز الماضي، باتّفاق من السّلطات المغربيّة، إغلاق المعبر أمام أنشطة التّهريب المعيشيّ، طيلة شهر غشت، على أساس أن يعاد فتحه في سبتمبر المقبل، لأجل تسهيل حركة عبور الجالية المغربيّة، خاصّة أن هذه الخطوة تتزامن مع مناسبة عيد الأضحى.