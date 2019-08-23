ثكنة العرائش تستقبل المرشحين للخدمة العسكرية

هسبريس من الرباط

استقبلت ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش، خلال الأيام الأربعة الأولى من عملية انتقاء وإدماج المدعوين للخدمة العسكرية، أزيد من 900 مدعو لهذه الخدمة.

وأوضح الكولونيل ماجور محمد تحاجيت، القائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة- العرائش، أن "ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش استقبلت حتى الآن 909 مترشحين للخدمة العسكرية، تم إدماج 643 منهم من أصل 1822 مدعوا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في إطار هذه العملية، التي تتم تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، "تم استقبال المرشحين المدعوين للخدمة العسكرية برسم موسم 2019-2020، المنتمين إلى عمالات وأقاليم طنجة- أصيلة والفحص أنجرة وتطوان - المضيق وشفشاون ووزان والعرائش".

وأضاف المسؤول العسكري أنه "من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، لاسيما بمكتب الاستقبال لتدقيق هويات ووثائق المترشحين، وبالمراكز الاستشفائية للقيام بالتحليلات الطبية الضرورية، وكذا بمكتب الانتقاء والإدماج، ومكتب النقل"، مشيرا إلى أن "هذه العملية، التي تتم في إطار من المسؤولية والصرامة، تجري في جو من التحفيز والوطنية الصادقة من جانب جميع الشباب المدعوين".

من جهتهم، عبر عدد من المدعوين للخدمة العسكرية، في تصريحات للصحافة، عن سعادتهم وفخرهم للاستفادة من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك يشكل مناسبة لهم للاستمتاع بتجربة جديدة مليئة بالعبر، ومسجلين في الوقت ذاته أن "هذه الفرصة ستفتح لهم، من دون شك، آفاقا مهنية جديدة، وستمكنهم من خدمة وطنهم".

يُشار إلى أن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية انطلقت يوم الإثنين الماضي، وستنتهي يوم 31 من الشهر الجاري، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.

وتمت تعبئة 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم إلى مراكز التكوين التي تتواجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والرشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.

وبعد عملية الانتقاء، سيتم توجيه المجندين نحو مراكز التكوين الـ14التي تتواجد في مدن الحاجب وقصبة تادلة وجرسيف وتمارة والدار البيضاء والناظور والقصر الصغير والحسيمة ومكناس والقنيطرة وسيدي سليمان وبنجرير ومراكش وبنسليمان.