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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس – و.م.ع
السبت 24 غشت 2019 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بكل من سوس، شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، الرحامنة وتانسيفت. مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح.

كما ستظهر سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية من المحتمل أن تكون معتدلة فوق الحوز، شمال الأقاليم الجنوبية، سوس، الأطلس والجنوب الشرقي.

وستتمركز سحب منخفضة أخرى كثيفة نوعا ما قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة في بعض الأحيان فوق الساحل المتوسطي. وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومعتدلة إلى ضعيفة من الشمال عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالمناطق الواقعة غرب الأطلس، الشياظمة وسوس. ما بين 29 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 19 و23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 28 و34 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل. ما بين 36 و41 درجة بالسهول الأطلسية، داخل الشياظمة وغرب الأقاليم الجنوبية. ما بين 42 و45 درجة بالرحامنة، تانسيفت، السفوح الجنوبية الشرقية، سوس، الجنوب الشرقي للبلاد وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وبباقي السواحل.

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