اتفاقية تعزز البنية الصحية في جهة بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قام أناس الدكالي، وزير الصحة، الجمعة، بزيارة عمل ميدانية إلى جهة بني ملال خنيفرة، حيث ترأس، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة بني ملال، وبحضور عمال عمالات الجهة، اجتماعا موسعا حضره إلى جانب مسؤولي الصحة، عدد من المنتخبين، نواب ومستشارين، ومسؤولي المصالح الخارجية.

وأكد الدكالي، خلال الاجتماع الذي ناقش عددا من القضايا المرتبطة بالشأن الصحي وسبل تطويره وتحسين الخدمات الصحية، أن وزارته ستواصل مجهوداتها من أجل تطوير العرض الصحي بهذه الجهة، والعمل على تجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة الساكنة، بتعاون مع المنتخبين وكافة الشركاء والمتدخلين.

وانتهى الاجتماع بتوقيع بروتوكول اتفاقية للشراكة والتعاون بين وزارة الصحة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل إنجاز برنامج تعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بجهة بني ملال خنيفرة خلال الفترة 2020- 2024.

وقام الدكالي، رفقة لخطيب لهبيل، في الإطار ذاته، بزيارة ميدانية تفقدية لورش بناء المركز الجهوي لتصفية الدم ببني ملال الذي تم تشييده في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي بني ملال خنيفرة وجمعية جهة بني ملال خنيفرة لتصفية الكلي، والذي وصلت نسبة الأشغال به إلى حوالي 90 في المائة، حيث ينتظر انطلاق خدماته قريبا، حسب بلاغ توصلت به هسبريس.

كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لموقع مشروع المدينة الطبية لبني ملال، والذي تبلغ مساحته 30 هكتارا بمنطقة الصناعة الفلاحية « AGROPOLE » ، حيث سيتم إنجاز العديد من المشاريع الصحية ذات الطابع الجهوي المضمنة في الاتفاقية الإطار؛ من ضمنها بناء وتجهيز مستشفى ملحق بالمركز الاستشفائي الجهوي بسعة 250 سريرا ببني ملال، ومستشفى جهوي للأمراض النفسية والعقلية بسعة 120 سريرا ببني ملال، وبناء معهد عال للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبناء وتجهيز مركز جهوي مندمج للترويض الطبي ببني ملال، ومركز جهوي لتحاقن الدم ببني ملال، بالإضافة إلى مختبر للصحة العمومية ومركز محاربة الإدمان، ومركز لتشخيص السل والأمراض التنفسية التي سيتم بناؤهم وتجهيزهم في مرحلة ثانية، حسب ما أورده البلاغ ذاته.

ويشمل بروتوكول اتفاقية للشراكة والتعاون الذي جرى توقيعه الجمعة بولاية بني ملال، يوضح البلاغ ذاته، مجموعة من المشاريع الصحية بكل من إقليم أزيلال (بناء مستشفى إقليمي جديد بسعة 120 سريرا) وإقليم خنيفرة (توسعة وتجهيز مستشفى القرب بمريرت) وإقليم خريبكة (تأهيل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وتأهيل وتجهيز مستشفى القرب بوادي زم)، إلى جانب إقليم بني ملال (بناء وتجهيز مصحة النهار، ومركز لجراحة الأورام السرطانية).

وذكر البلاغ أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل السياسة الصحية للوزارة والهادفة إلى تجويد الخدمات الطبية والعلاجية وتقريبها من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.

كما أشار إلى أن نجاح هاته المشاريع وتقدم الأشغال بهذه الأوراش الصحية لن يتأتى دون تضافر المجهودات بين كافة الشركاء والمتدخلين من سلطات إقليمية ومحلية، وبتعاون مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.