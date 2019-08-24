ملاعب القرب تدعم التجهيزات الرياضية في وزان‬

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، رفقة الوفد المرافق له، على إعطاء انطلاق تهيئة 4 ملاعب للقرب بأحياء دار الضمانة بهدف تمكين الشباب من فضاءات ملائمة لممارسة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية بالمدينة الصغيرة.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز البنيات التحتية الرياضية على مستوى العمالة، وتحسين ظروف ممارسة الرياضة، والنهوض بالأنشطة الرياضية للأحياء، ومن ثم تحفيز الاندماج الاجتماعي وتفتح الأشخاص المستهدفين.

ويتضمن البرنامج، الذي يشكل ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة إنعاش أقاليم الشمال والجماعة الترابية وزان، تهيئة 4 ملاعب للقرب بكل من حي القشريين وحي القشيلة وملعب حي الباطيمات"، بالإضافة إلى فضاء "الميني فوت" الموجود بمدخل المركب الرياضي.

وسيتم العمل على تكسية الملاعب سالفة الذكر بالعشب الاصطناعي وتجهيزها بشبكة الري والكهرباء، إضافة إلى تسييج محيطها.

كما قام المسؤول الإقليمي ذاته بزيارة إلى جماعة عين بيضاء للوقوف على تهيئة ملعب "باب جغمار" والذي تقف وراءه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتمويل من مجلس الجهة ذاتها.