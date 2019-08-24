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الرئيسية | جهات | شاطئ "الشيخ" بمير اللفت.. سياحة تقاسي الأزبال وارتفاع الأسعار‬

شاطئ "الشيخ" بمير اللفت.. سياحة تقاسي الأزبال وارتفاع الأسعار‬

شاطئ "الشيخ" بمير اللفت.. سياحة تقاسي الأزبال وارتفاع الأسعار‬
مصطفى البكار من مير اللفت
السبت 24 غشت 2019 - 14:00

"الشيخ".. هكذا تسمي ساكنة المنطقة شاطئ سيدي محمد بن عبد الله، الموجود بنفوذ جماعة مير اللفت على بُعد 45 كلم من تزنيت في اتجاه سيدي إفني، المشتهر برماله الذهبية وصخوره ذات ألأشكال المتميزة التي حولته إلى موقع سياحي ذي مناظر طبيعية خلابة، لينافس بذلك العديد من الشواطئ المحاذية كإمي نتركا وسيدي إفني وأكلو.

ويعتبر شاطئ سيدي محمد بن عبد الله بمير اللفت من بين أبرز الواجهات البحرية بالجنوب، لما يتميز به من مقومات ثقافية وطبيعية وتاريخية عديدة، جعلته قبلة مفضلة لآلاف المصطافين المغاربة والأجانب الباحثين عن الهدوء والاستجمام.

بنية تحتية ضعيفة

على الرغم من كل ما لشاطئ الشيخ من مميزات، فإنه يعاني من عدة إكراهات لازمته لسنوات طويلة وجعلته عرضة للإهمال والتقصير من طرف الجهات المسؤولة على جميع المستويات، في انعدام تام لمستوقفات مبلطة قادرة على احتواء سيارات الزائرين، ونقص حاد وانقطاع متكرر للماء الصالح للشرب، وضيق الطرقات وانعدام مرافق صحية في المستوى ومناطق خضراء وغيرها من متطلبات العيش الضرورية.

غلاء الأسعار

أول ما صادفته هسبريس فور وصولها إلى شاطئ الشيخ هو شجار بين صاحب مقهى وبين أحد المصطافين بسبب ثمن طاجين وصفه الأخير بغير المعقول، الشجار الذي تحول فيما بعد إلى عراك بين الطرفين قبل تدخل بعض الحاضرين لتهدئة الوضع، وسط إصرار المتضرر على حضور الدرك للمعاينة؛ وهو ما رفضه صاحب المقهى مفضلا الابتعاد، وإرسال أحد مستخدميه لمفاوضة الطرف الآخر في الثمن.

"عندي 56 سنة وما خليت قنت فالمغرب وعمري ماشفت طاجين ديال نص كيلو دجاج بمائة درهم، نعل الشيطان أوليدي راكوم خرجتو على هاد لبلاد" حالة شجار مماثلة عاينتها جريدة هسبريس بين نادل وبين زائر يتحدث بلهجة مراكشية معبرا عن استنكاره للأسعار المرتفعة التي تلاحق المصطافين بشاطئ سيدي محمد بن عبد الله، قبل أن يعمد إلى أداء المبلغ المطلوب منه والانصراف بعد إلحاح من زوجته.

تراكم الأزبال

"هذه المرة الثانية التي أحل فيها بمير اللفت للاصطياف رفقة أفراد عائلتي بعد المرة الأولى سنة 2014، وكنت آمل أن أجد الوضع قد تغير، خصوصا في ما يتعلق بالنظافة التي تعد النقطة السوداء الأكبر بهذا الشاطئ؛ لكن للأسف لا شيء تغير، وما زالت الأزبال تعيق راحتنا كمصطافين وتنتشر هنا وهناك في غياب تام للمسؤولين" يقول محمد وهو زائر من مدينة تازة في تصريح لهسبريس.

وأضاف المتحدث ذاته: "سيدي محمد بن عبد الله شاطئ جميل، ويستهوي المغاربة من جميع المدن؛ لكن يجب على المسؤولين أن يبذلوا مجهوادت أكبر في ميدان النظافة، باعتبارها واحدة من المعايير التي تصنف من خلالها الشواطئ ومن تم الحصول على اللواء الأزرق وبالتالي استقطاب عدد أكبر من المصطافين".

صرخة مسؤول

في تعليق له حول الوضع القاتم الذي تعيشه شواطئ مير اللفت، قال أحمد دزيداز، عضو المجلس الإقليمي لسيدي إفني: "للأسف الشديد، بعد معاينتي للواقع وما لامسته اليوم بالوجهة الأولى السياحية بالإقليم.. أخجل من نفسي أن أبوح أمام العامة أنني منتخب بذات الإقليم المسمى سيدي إفني، كلنا مسؤولون ويجب تطبيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة من أعلى هرمها إلى أدنها، والرسالة موجهة إلى الكل".

وأضاف المسؤول ذاته، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "واجهة بحرية تمتد على مساحة 70 كيلومترا مربعا، ومؤهلات سياحية وبحرية وفلاحية وصناعية في غياب استثمارات ضخمة لتأهيل المنطقة من امتصاص البطالة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بالإقليم، لو تم استثمارها بالشكل الأمثل لكانت نواة حقيقية للنمو على كافة المستويات ولحققت تنمية مستدامة للساكنة المحلية ولزوارها من جميع أنحاء هذا الوطن العزيز.

وختم عضو المجلس الإقليمي لسيدي إفني التدوينة ذاتها بالقول: "لقد بح صوتي ، من خلال جميع اللقاءات الرسمية وغيرها.. وأعود وأكرر وأقول للجميع: أنتم مسؤولون على هذا الوضع.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - rachid السبت 24 غشت 2019 - 14:29
هذا الساحل الجميل طبيعيا سيتحول لا محالة إلى بؤرة من بؤر العشوائية و الرداءة إذا لم يتوفر برنامج رسمي لإعادة تأهيله و إذا لم يعر للبعد الجمالي للمنطقة أي اهتمام. فباسثناء بعض الدور التي تعود ملكيتها لمجموعة من الأوروبيين فإن معظم ما تم تشييده بشاطئ مير اللفت عبارة عن إسمنت مسلح بلا روح.
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13
2 - Abdou السبت 24 غشت 2019 - 14:31
هاد أصحاب المطاعم كيخصهوم يعوضوا الكساد ديال 10 أشهر ولكن ماشي بهاد الطريقة الفاضحة . دزت تمت في 2014 وفي فصل الربيع أثمنة مبالغ فيها جدا جدا + انعدام النظافة+التعامل سيئ+وجبات لاتصلح لتقديمها حتى للكلاب
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16
3 - إفني مدينة الضباب السبت 24 غشت 2019 - 14:37
انه ليحز في النفس ان نرى مدينة جميلة وهادئة مثل سيدي إفني ينخرها الفساد وتضارب المصالح ... فمن خلال تجربتي الشخصية بالمنطقة نظرا لإشتغالي بها لاحظت ان جل المنتخبين بالمنطقة والمسؤولين عن القسم التقني و الصفقات بالعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ليسوا سوى سارقين وناهبي للمال العام وذالك بسمسرتهم في الصفقات والأشغال العمومية وكل من أراد أن يتأكد فل يرى بكم ذخل هؤلاء المسؤولين وكم يمتلكون الآن من عقارات ومشاريع ... خلاصة القول لاتنمية وإزدهار مع سرقة المال العام يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه سرقة المال العام من دافعي الضرائب!
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15
4 - عبد السبت 24 غشت 2019 - 14:37
لي بغا كونجي مزيان يمشي لبلاد الصبليون
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21
5 - مصطفى السبت 24 غشت 2019 - 14:37
زرت المنطقة صيف السنة الماضية، وبقدر إعجابي بمناظرها الخلابة،بقدر صدمتي من جشع أصحاب المحلات التجارية،كيلو من اللحم المفروم بماءة درهم وشواؤه بثلاثين درهم ،أديت الثمن المطلوب وقررت أن ألا أعود ولو بعد سنين للمنطقة،وبالمقابل لقيت كل الترحاب والمعقول بكل من اسني وامليل واوريكا ......
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14
6 - صطوف السبت 24 غشت 2019 - 14:39
جشع اصحاب المحلات التجارية في انعدام تام لمراقبة الأثمنة من طرف السلطات وإنعدام أماكن رمي الأزبال يترك جل الأماكن السياحية منطقة للنفايات
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6
7 - احمد السبت 24 غشت 2019 - 14:39
لقد زرت ميرلفت منطقة لو اعطي إليها الاهتمام الكافي لكانت من أولى المناطق السياحية في المغرب ولكن حتى النظافة غير موجودة في الفيلاج ديالها.
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6
8 - لاهاي السبت 24 غشت 2019 - 14:47
وليس في هذا المكان راه في جميع الاًماكن في المغرب من طنجة الى لكويرة الاًزبال تتعايش مع المغاربة امام الاًبواب في الشوارع في الاًحياء في الاًسواق في كل مكان انهم يحبون الاًوساخ وهذا معروف حتى عند السواح وقاة اًو ليس موجودة الراحض لازم على المواطنين ان لاياًدون الضراءب حتى تنظف هذه الاًماكن.
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4
9 - ابراهيم السبت 24 غشت 2019 - 14:50
اللهم إن هدا منكر. منطقة تعمها العشوائية والفساد والأزبال والغبار والنصب على المصطافين بالأتمنة الخيالية.أبناء مير اللفت سيدمرون قريتهم بأيديهم. الجيعانين النصابة.لا أنصح بزيارة هده المنطقة.
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3
10 - Maroc السبت 24 غشت 2019 - 14:51
للأسف مبقا حتا شي شاطيء كيفرّح، الأوساخ، قلة الإحترام، إلا كنتي بسيارتك أول متلقا معاه المشكل هوا الحارس، تم أصحاب المقاهي بأتمنة خيالية،ووو
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0
11 - Mona usa السبت 24 غشت 2019 - 14:52
نحن مغاربة العالم نسافر الى المغرب فادا بنا نجد الاكتضاض . المحليون يتزاحمون معنا . طيلة السنة و أنتم فب سبات و نوم و نحن ندوق الأمرين لنجلب العملة الصعبة . و في الأخير نمر بعطلة صعبة اللصوص قطاع الطرق الشمكرية ووو
السنة القدمة إدا لم تجد الدولة حلولا سنغير اتجاهنا نحو بلادان أقل تكلفة و نظاما.
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-9
12 - مكلخ مغربي قح السبت 24 غشت 2019 - 14:59
شاطيءمير اللفت من اجمل ما راته عيناي كنت زرته في السبعينات لم يكن هناك الا الاروبيين الهبيين كما كما كنا نسميهم .الان لم اشتهر هذا الشاطيء فقد هبته واصبح كل من دب يقصد هذا الشاطيء فكثرت الاوساخ والازبال وكثرة حراس السيارات والغلاء في المقاهي.الان بدلت الوجهة الي جبوب اسبانيا حيث الهدوء والخدمات المتوفرة.
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-1
13 - غا دايز السبت 24 غشت 2019 - 15:03
لي بغا ادوز عطلة نقية مافيها لا صداع الراس لا مالين الجليات او بتمن مناسب امشي للصبليون. دوزت سيمانا فمايوركا ب 3000 درهم فيها كولشي
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