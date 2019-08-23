24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نصائح ذهبية للتحكم في استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  2. "أزمة الشقق" تخفض عمليات اقتناء المنعشين العقاريين للأراضي (5.00)

  3. بركة يرهن نجاح النموذج التنموي بإعادة الثقة (5.00)

  4. دواوير في تاونات تحتج بالدواب والقنينات الفارغة (5.00)

  5. "موت الأخبار" .. هل تمطر "سحابة فيسبوك" وظائف صحافية جديدة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ضبط وإتلاف كميات "ديوك رومية" فاسدة بسطات

ضبط وإتلاف كميات "ديوك رومية" فاسدة بسطات

ضبط وإتلاف كميات "ديوك رومية" فاسدة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 23 غشت 2019 - 21:05

أفادت مصادر مسؤولة لهسبريس بأن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات تمكّنت، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على مستوى حي السلام الشطر الثالث، من حجز 91 ديكا روميا مذبوحة يعادل وزنها 1540 كيلوغراما، منقولة على متن سيارة بطريقة غير سليمة، وموجّهة إلى بعض نقط البيع غير المعروفة.

وبعد إخبار النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات بمجريات الواقعة، أمرت باقتياد سائق العربة نحو مخفر شرطة المداومة، للاستماع إليه في محضر تمهيدي، مع إشعار كل من الطبيب الرئيس لمكتب حفظ الصحة بالبلدية وبيطريين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "الأونسا"، حيث أجمعوا على أن الكمية المحجوزة غير صالحة للاستهلاك.

وأشرفت، في اليوم نفسه، لجنة مختلطة مكوّنة من السلطة المحلية وبيطريّي "الأونسا" والمكتب الصحي البلدي بسطات على إتلاف كمية الديك الرومي المحجوزة، بعد تحرير محضر قانوني يتضمّن جميع حيثيات عمليتي الضبط والإتلاف، في انتظار ما ستتّخذه النيابة العامّة في حق سائق السيارة بعد عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.