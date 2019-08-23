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كُتّاب وآراء
ضبط وإتلاف كميات "ديوك رومية" فاسدة بسطات
أفادت مصادر مسؤولة لهسبريس بأن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات تمكّنت، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على مستوى حي السلام الشطر الثالث، من حجز 91 ديكا روميا مذبوحة يعادل وزنها 1540 كيلوغراما، منقولة على متن سيارة بطريقة غير سليمة، وموجّهة إلى بعض نقط البيع غير المعروفة.
وبعد إخبار النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات بمجريات الواقعة، أمرت باقتياد سائق العربة نحو مخفر شرطة المداومة، للاستماع إليه في محضر تمهيدي، مع إشعار كل من الطبيب الرئيس لمكتب حفظ الصحة بالبلدية وبيطريين تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "الأونسا"، حيث أجمعوا على أن الكمية المحجوزة غير صالحة للاستهلاك.
وأشرفت، في اليوم نفسه، لجنة مختلطة مكوّنة من السلطة المحلية وبيطريّي "الأونسا" والمكتب الصحي البلدي بسطات على إتلاف كمية الديك الرومي المحجوزة، بعد تحرير محضر قانوني يتضمّن جميع حيثيات عمليتي الضبط والإتلاف، في انتظار ما ستتّخذه النيابة العامّة في حق سائق السيارة بعد عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.