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توقعات "أحوال الطقس" اليوم الأحد في المغرب

توقعات "أحوال الطقس" اليوم الأحد في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 غشت 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بكل من سوس، شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وداخل البلاد. كما ستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية محليا رعدية بمرتفعات الأطلس، ومناطقه المجاورة، والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية ومن المحتمل أن تمتد نحو سوس والشياظمة.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح، فيما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة نوعا ما قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة في بعض الأحيان فوق الساحل المتوسطي. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومعتدلة إلى ضعيفة من الشمال أو الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط، والماس، السهول الواقعة غرب الأطلس، داخل الشياظمة، سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية. وما بين 29 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 19 و23 درجة في باقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل. وما بين 32 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، سهول المحيط الأطلسي، السفوح الجنوبية-الشرقية. ما بين 38 و42 درجة بهضاب الفوسفاط، والماس، السايس، سهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت، داخل الشياظمة وشمال شرق الأقاليم الجنوبية. وما بين 42 و45 درجة داخل سوس وأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل.

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