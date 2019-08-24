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الرئيسية | جهات | حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية‎

حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية‎

حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية‎
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 24 غشت 2019 - 17:03

رحَّب سُكان الرباط وسلا وتمارة، خلال الأسبوع الجاري، بالحافلات الجديدة للنقل الحضري بعدما عانوا الأمرَّين مع الحافلات السابقة لشركة "ستاريو" التي جعلت النقل العمومي الحضري في العاصمة ضمن الأسوأ على المستوى الوطني.

وضمَّت حظيرة الحافلات الجديدة في المجموع حوالي 350 حافلةً حديثةً من نوع ميرسيديس وسكانيا، تتوفر على خدمة الإنترنت اللاسلكي "ويفي"، والتذاكر الإلكترونية، كما أنها مُجهزة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.

في مقابل كل ذلك، أبدى عدد من المواطنين السلاويين تحفظات عديدة بخصوص هذه الخدمة، أولها على مستوى الهُوية البصرية التي اكتفت بالإشارة فقط إلى اسم "الرباط"، في حين لم تتم الإشارة إلى مدينتي سلا وتمارة، رغم أن أغلب مستعملي الحافلات يقطنون فيهما.

حسن بنزلا، وهو فاعل جمعوي وإعلامي في سلا، علَّق على هذا الأمر بالقول: "الرباط العاصمة على راسنا وعينينا.. لكن سلا ماشي مدينة تابعة لها، وماشي حديقة خلفية، سميو العاصمة الرباط - سلا ولى خليو لينا هويتنا واضحة".

وأضاف بنزلا في صفحته على "فيسبوك" تزامناً مع قُرب بدء خدمة الحافلات الجديدة: "غُبن حقيقي أن يتم وَسْم مدينة الرباط على حافلات من المفروض أنها تجوب أحياء الرباط وسلا..سلا مدينة كاملة ماشي جزء من الرباط".

أما حميد بوشامة، فكتب هو الآخر على "فيسبوك": "العُنصرية مرة أخرى تُجاه مدينة سلا.. الكل يعلم أن حافلات ألزا ستجوب كل شوارع وأحياء الجارتين الرباط وسلا في إطار اتفاقية تتضمن اسم المدينتين".

وذهب بوشامة إلى التساؤل حول هذا الأمر: "لماذا كُتب اسم الرباط على الحافلات ولم يكتب اسم سلا؟ هل الإخوان المسؤولون لا يشرفهم اسم سلا؟"، قبل أن يصف الأمر بـ"التهميش حتى في أبسط الأمور".

وإلى جانب الهوية البصرية، رصد البعض خطأً على مُستوى الهوية البصرية يتمثل في الترجمة إلى الأمازيغية، إذ كتبت الرباط بالعربية والفرنسية بشكل صحيح وخط أكبر، وإلى جانبهما حروف تيفيناغ، لكن ما كُتب هو "ربات" وليس "الرباط".

ويبدُو أن من صمَّم الهوية البصرية للحافلات اعتمد الترجمة مباشرةً من الحرف اللاتيني دون الاستعانة بخبير أو بكل بساطة التأكد من صحتها لدى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فعوض أن تُكتب الترجمة بحرف الطاء كُتبت بحرف التاء.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم ارتكاب أخطاء في الترجمة الأمازيغية بالمغرب، فذلك أصبح شائعاً في اللافتات التي تُعدها الجمعيات وحتى القطاعات الحكومية، علماً أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يتلقى بصدر رحب طلبات الترجمة والتحقق منها.

يشار إلى أن الحافلات الجديدة حددت سعر التذكرة في خمسة دراهم خلال السنوات الأولى من تشغيل الخدمة. ويندرج تشغيل أسطول الحافلات الجديد في إطار تنفيذ العقد المبرم بين شركة "ألزا سيتي" ومؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" التي تضم المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - أطلسي السبت 24 غشت 2019 - 17:17
هيا بقات في الهوية البصرية راه سلا ماخاصهاش هاد الحافلات باراكا غير الطاكسي
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19
2 - MOHA السبت 24 غشت 2019 - 17:17
اسيادنا مايكتبو والو يخليها بيضة ارا وكان جودة الخدمات المقدمة
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57
3 - BIFNZA السبت 24 غشت 2019 - 17:18
هنيئا للساكنة بالطوبيسات الجداد ولكن خاصكوم تهلاو فيهم باش تبقى الخدمات مستمرة وما ترجعوش لعهود ستاريو أو بوزيد أو الاخلاص ...حينما كانت الخدمات رديئة ولا تحترم مسألة حقوق الانسان
بالنسبة للأسم فيجب الاكتفاء بالعاصمة الرباط لأنه اذا تمت اضافة المدن الأخرى سيصبح الاسم طويل هكذا ( الرباط - سلا - الصخيرات - تمارة - عين عتيق - سلا الجديدة - الهرهورة - ) بزاف اللهم الرباط باراكا
الذي تعرض للأحتقار على المستوى البصري هو اللغة الأمازيغية لسببين رئيسيين أولا كتب بخط تفناغ خاطئ وثانيا كتب صغيرا جدا ولا يظهر أمام اللاتيني والعربي لتستمر حكاية التمييز والعنصرية
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18
4 - الطلاسيم السحرية السبت 24 غشت 2019 - 17:19
وفي مادا ستفيد الركاب تلك الطلاسيم السحرية لاشئ كان بالاحرى نقاش ثمن 3دراهم وفرض شروط صارمة فم يخص النضافة والتوقيت بدل مطالب البربرة
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-8
5 - مهدي ميد السبت 24 غشت 2019 - 17:20
بصحكتم النقل المتحضر ولكن السؤال هل ساكنة الرباط وسلا قادرين علي الحفاض علي هذه الوسائل التي نحن في مراكش لم نعد نريدها نريد جودة اكتر من صنف G4 لأننا كن أهل لهذه الوسائل الحديثة نتمنى صراحة من ساكنة الرباط وسلا والدارالبيضاء مستقبلا أن يصبحو واعيين بالمحافظة علي وسائل نقلهم الرباط عاصمة بإمكانها توفير أحدا الوسائل لكن هل العنصر البشري هو للآخر أصبح واعي و متحضر أنتم للآن علي المحك ومبروك صراحة نحن سعداء عندما نرى هذا التطور في وسائل النقل
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22
6 - ابو وليد السبت 24 غشت 2019 - 17:20
والله العظيم ما بقيت فاهم والو فبعض الناس بالأمس القريب كان كلشي كيشكي على النقل مكاينش كيركبو فلي كان أو دابا ملي ولاو حافلات من النوع الممتاز ولاو كيعيبو على مكتبوش لينا سلا و تمارة بحلا زعما غادين اركبو فسمية كما دارو معاكم وحلة الله يهدي ما خلق أو صافي. اعتذر اعتمدت ان اكتب بالدارجة هذه المرة
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49
7 - Yassine السبت 24 غشت 2019 - 17:20
عجيب أمر المغاربة ينتبهون لأشياء لا تغني و لا تسمن من جوع....المهم هو أن تحافظوا على نظافة الحافلة من الكتابات بأقلام الحبر و كذا العلكة....
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42
8 - amina السبت 24 غشت 2019 - 17:22
لم تفرحوا بتجهيز المدينة بباصات جديدة سوف تحد من معانات ساكنة الرباط و ما جاورها ؟ بل وتتدمرون بسبب الشكليات التافهة!!! عجبا لأصحاب العقليات السلبية!!!
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25
9 - %%%% السبت 24 غشت 2019 - 17:22
rabat c une métropole qui est composé de plusieurs ville lunaire et le nom juste pour sortir de l embarras .est métropolitain transport sans faire allusion ni a rabat ni a salé ni temara
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10
10 - nounan السبت 24 غشت 2019 - 17:25
و قتلتونى بالكريتيك الخاوي...بحال الرباط بحال سلا على ربي غير يحافضو الناس على التوبيسات
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21
11 - هشام سلا السبت 24 غشت 2019 - 17:26
الجواب واضح وباين مدينة سلا تابعه الي جهة الرباط وشكراً
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16
12 - عبدالله السبت 24 غشت 2019 - 17:29
وحمدو آلله وشكروه بقات في الكتبة اجيو لكازا وتشوفو العذاب
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9
13 - nguir السبت 24 غشت 2019 - 17:30
واش الحافلات مزيانين و المواطنين مرتاحين ؟ اما لواه سلا و لا غلط في حرف و حرفين هاذا سميتو الصداع الخاوي ووالنݣييير
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9
14 - مواطنة السبت 24 غشت 2019 - 17:31
اللي درناها وحلا مابدلوش الحافلات مشكلة دارو حافلات جداد جوج دلمشاكل ملقينا فين نشدوكوم
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11
15 - أبو بكر السبت 24 غشت 2019 - 17:33
إن ما لاحظته هو أن بعض الخطوط ذات السافة الطويلة تتوفر على عدد قليل من الحافلات. وهذا يجعل الزبائن غير مقتنعين بهذا الحل ، فالحافلة التي تغادر نقطة الانطلاق لا تصل إلا بعد ساعة إلى نقطة النهاية ، و بالتالي عدد الركاب المنتظرين يتزايد ابتداء من الساعة السابعة و النصف و لا تصل الحافلة الاتية من الاتجاه المعاكس إلا بعد فوات الاوان .

المرجوا أن يكون عدد الحافلات كافيا خاصة أثناء وقت الذروة .

نعم إنها البداية و لكن بأخد هذه الملاحظات ( و أمثالها )في الحسبان يتم ضمان خدمة آمنة يرضى عنها الزبون.
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6
16 - امينه المنصوري سلا السبت 24 غشت 2019 - 17:34
اول مدينه في المغرب يعلن فيه فوز حزب لاعدالة لاتنميه معقل الاخوان توحيد ولاعدل لاحسان كل كتاءيب الاكترونيه تابعه لبنكران اختيرت من مدينة سلا حتى امعلمات ومعلمين ساعدو بنكران في تصدر لنتخابات من سلا اول مدينة في المغرب حطمت الرقم القياسي في انتسار تربورتورات لقاتله الاجرام لبطاله الفقر سعايا شمكارا لبناء لعشواءي لبراريك القزديريه الغش في بناء سكن لقتصادي من الى اول مدينه في سلا ساهمت في ضرب الفلاح والعامل بسبب لمقاطعه حليب سنترال ضننا منهم ان تلك لمقاطعه من اجل حميات المواطن من الغلاء انم اكتشفن انه لعبه وتطاحن سياسي واستراد ملاين لكلوات من لغبره استغلته شركات جوده تبيعه ب7دراهم لتر اول مدينة في المغرب يخربو فيه الحافلات او طوبيسات ويركبز بالمجان حتى طكسيات لكبيره تخرب من طرف مستعملي طربرتورات ومن سكان لهيثم ديبو لقرع سهب موسى براهيم بلعجول بلقناظل طيبي انتسار كرارس احتلال طرقات وشواريع مساعده لفراشا وسكان لقزدير سرقه الكهرباء امام اعين لمسؤلين مقابل اصواط انتخابيه وللحديث بقيه مدينة سلا مدينة احتلوها سماسره لوبيات يبيعون ويسترو ويستفدو من اموال ودعم جمعيات مهرجانات ومن اموال لجناءيز
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3
17 - متتبع من البيضاء السبت 24 غشت 2019 - 17:35
ثقافة النقض عندنا فالدم ومع الهوا اللي كنتنفسوه ميمكنش تمر شي حاجة بدون التنقيص من قيمتها المهم هو حالة الحافلات ماشي اش مكتوب فيها
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4
18 - مغربي السبت 24 غشت 2019 - 17:38
دعونا من تأويلاتكم التي لا تخدم مصالح المواطن في شيء الأهم هو وجود الحافلات، فليسمونها حتى حافلات باريس، كفانا من النقد ، بدل دالك فلنحافظ على جودتها بحسن الاستعمال و تأدية واجب الركوب، و إلا سوف يأتينا مواطن يسكن في تامسنا و اخر في عين عودة و يطلب هو الآخر كتابة اسم مدينته او جماعته، و اعتقد ان الناقد يتوفر على سيارة خاصة و لم يذق و لو مرة مرارة عذاب أزمة النقل، لنغير سلوكنا نحن عرب و أمازيغ و صحراوى ... كلنا مغاربة
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3
19 - karim السبت 24 غشت 2019 - 17:38
هذا مشكل بسيط مقارنة مع القطار TGV الذي لا يتوقف بأي من محطتي سلا رغم أن سلا يقطن بها ما يقارب مليوني نسمة، أكثر من ساكنة الرباط وأكثر من ساكنة القنيطرة، وربها أكتر منهما مجتمعتان ؛السكان مجبرون بالسفر إلى القنيطرة لٱمتطاء القطار في إتجاه طنجة الذي أصلا مر عبر محطتهم. اليست هذه قمة الحقرة و الإهانة للمدينة و لسكانها.
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2
20 - معلق السبت 24 غشت 2019 - 17:39
إيوا صافي غلى هاد الحساب يكتبو : الرباط سلا تمارة عين عتيق مرس الخير تامسنا سيدي يحيى سي الطيبي بوقنادل عين عودة ... ايوا هاهي ولات جريدة.
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7
21 - hamidou السبت 24 غشت 2019 - 17:42
للاسف معضم مناطق سلا عبارة عن قرى وكاريانات اخاف على هاته الحافلات من التخريب من اول لحظة
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6
22 - Gala السبت 24 غشت 2019 - 17:46
الرباط أو سلا أين المشكل؟ المهم هو أن الحافلات في المستوى. كفى من الشكاوي والكلام الفارغ!
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1
23 - أسماعيل الماموني السبت 24 غشت 2019 - 17:57
الرباط وسلا وماذا عن المدن الصغرى علاش مادارتش فيها حافلات جديدة؟ فينما تدارت شي حاجا جديدة كاتدار في الرباط وسلا وماذا عن بنسليمان والمحمدية وبوزنيقة وغيرها من المدن الصغرى لي حتا هيا عندها مشكل دائما العنصرية في هاد البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل
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-3
24 - سناء الإدريسي السبت 24 غشت 2019 - 17:58
الجهل لايولد مع الإنسان. لكن الانسان من يختار ان يكون جهولا. شوف الناس في مشغولة. جابوا ااحافلات دبا بقات غير اسماء المدن. وانت راه جابوليك الحافلة ام نحن في الشمال راه الناس عندها غير شبه حافلة. الحديد تتقرقب وريحة ديزل تخنق الانفاس.اما مدن اخرى كالقصر الكبير فلم تعرف في حياتها حافلة واحدة غير. الطاكسيات ولمنعدوش يركب في كارو. والمدينة عريقة وبشهد لها التاريخ ليست وليدة الامس ولم تكن قرية واصبحت فيما بعد مدينة.
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2
25 - كعب غزال فيه 100 درهم !!! السبت 24 غشت 2019 - 17:58
الملاحظ في السنوات الأخيرة هو تفشي خطاب العدمية في صفوف المغاربة حيث أصبحوا ينتقدون كل شيء سواء الإيجابي أو السلبي . والحقيقة أن المغرب أصبح يضاهي البلدان المتقدمة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والمواصلات و الإنترنيت ... tgv . autoroute. الحافلات آخر طراز. 4G+ .WiFi . tramway الفنادق، المطاعم ،الخضر ،الفواكه ،المخابز ......وحسب تجربتي المتواضعة عندما زرت مصر في كأس أفريقيا الأخيرة لا مجال للمقارنة " كلشي عندهم مسالي !! الحمد لله على كل حال وما نبقاوش عاطينها للكريتيك الخاوي واللي بلا يخدم انوض بكري واللي بغاو اقراو راه جابو 18 و 19 .
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2
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