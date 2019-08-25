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كُتّاب وآراء
سلطات طنجة تجتمع استعداداً للدخول المدرسي
انعقد بمدينة طنجة اجتماع خصص لبحث الاستعدادات والترتيبات المتخذة لضمان إنجاح الدخول المدرسي 2019-2020 على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأوضح بلاغ لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، بحضور مختلف المتدخلين في القطاع، استعراض وضعية إنجاز مشاريع البنيات المدرسية المعتمدة، والتي بلغت 35 مشروعا.
وأبرز البلاغ أن هذه المشاريع تتوزع على أربع مدارس جماعاتية وثمان مدارس ابتدائية و13 ثانوية إعدادية وخمس ثانويات تأهيلية، وداخليتين للثانوي الإعدادي، وداخلية للثانوي التأهيلي ودار للطالبة ودار للطالب.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء الوقوف على وضعية إنجاز برنامج التعليم الأولي الذي يحظى بعناية خاصة من لدن الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث ما يناهز ألف حجرة خلال الموسم الدراسي 2019-2020 بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وشركاء آخرين.
وسجل البلاغ أن 220 حجرة دراسية جديدة ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل، على أن يتم إنجاز باقي الوحدات مع متم شهر نونبر من السنة الجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى عقب هذا اللقاء، الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك المتضمنة في خطابي الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد، والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، تنظيم زيارة ميدانية لبعض المؤسسات ووحدات للتعليم الاولي المعتمدة للدخول المدرسي.