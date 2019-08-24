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الرئيسية | جهات | مجلس البيضاء ينفق الملايين على "المازوط" لإرضاء المنتخبين

مجلس البيضاء ينفق الملايين على "المازوط" لإرضاء المنتخبين

مجلس البيضاء ينفق الملايين على "المازوط" لإرضاء المنتخبين
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 24 غشت 2019 - 19:00

مع دنو موعد دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء وقبلها دورات مقاطعات العاصمة الاقتصادية، بدأت تطفو إلى السطح معركة "المازوط" بين عدد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات الـ16 الراغبين في تمرير الميزانية المقبلة.

واشتدت الحرارة بين عدد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات، وكذا بدواليب مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث يطمح الكثيرون، حسب مصادر من المجلس، إلى الحصول على تعويضات خاصة بالمحروقات مقابل التصويت على الميزانيات.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض المنتخبين بدؤوا في اتصالات مكثفة هذه الأيام لدفع الرؤساء ومكتب مجلس المدينة إلى عدم إلغاء الامتيازات التي يستفيدون منها، والمتعلقة بالمحروقات والهاتف والإنترنت وغيرها.

ويمارس عدد من المنتخبين في المقاطعات ضغوطات كبيرة على الرؤساء قصد الاستفادة من هذه الامتيازات التي يراها البعض "ريعا سياسيا" يوزع على هؤلاء لكسب ودهم؛ بينما يرى منتخبون أن رؤساء المقاطعات يقدمون على هذه الخطوة لـ"إخراس الأصوات" المعارضة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن كل منتخبي المجلس الجماعي للدار البيضاء يتوافدون بداية كل شهر على "كراج" الجماعة لتزويد سياراتهم بـ"المازوط"، وهو ما ينهك ميزانية المدينة التي باتت تلجأ إلى القروض والأبناك لتمويل عدد من المشاريع.

والمثير في الأمر أن العديد من منتخبي العاصمة الاقتصادية الذين يحصلون على تعويضات "المازوط" لا يتوفرون على مهام، ناهيك عن كون بعضهم لا يتوفرون على سيارة، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول إنفاق ملايين المحروقات بشكل عشوائي على بعض المنتخبين.

وقال كريم الكلايبي، رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بالنيابة في مجلس المدينة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا أحصل على هذه التعويضات التي يحصل عليها المنتخبون، ولَم يسبق لي التوجه إلى محل التزود بالمحروقات، سواء بصفتي كمستشار بالمجلس أو عضو بالمقاطعة، ولا بصفتي رئيسا للفريق".

وأضاف المتحدث نفسه أنه المستشار الوحيد تقريبا الذي لا يحصل على هذه "الامتيازات" التي يمنحها المجلس وكذا مجالس المقاطعات للمنتخبين، مشددا على أنه "ضد توزيع المحروقات بشكل عشوائي، خصوصا أن منتخبين لا يتوفرون على مهام بالجماعة أو المقاطعات يحصلون عليها".

ويحصل المنتخبون في مقاطعات الدار البيضاء الـ16 شهريا على مبلغ يتجاوز في بعض المقاطعات 800 درهم، بينما يحصل النواب وأعضاء المكاتب على ما يفوق 1200 درهم، فيما يحصل نفس هؤلاء المنتخبين على قرابة 1000 درهم، بينما نواب رئيس المجلس الجماعي يحصلون على 1400 درهم شهريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yassine السبت 24 غشت 2019 - 19:14
واش هادي رشوة او مجاملة او هادشي باش كتسير أمور عدنا فبلاد دونو دونو
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7
2 - وجدي السبت 24 غشت 2019 - 19:18
الخطاب الملكي موجه فقط للشعب و المستضغفين، أما الديناصورات فلا تهتم بالخطابات الملكية و لا تلتزم بالتعليمات ، نفهم ان المنتخبون لا يعيرون إهتمام للملك أو انهم يفهمون الخطابات خير منا لم أعد أفهم شيء، البرجوازية الوكيلة خرجت على البلاد
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16
3 - مواطن السبت 24 غشت 2019 - 19:20
واس هاذ الناس هما لغذي يصلحو لبلاد ويشوفو حال لعباد هما مطاربين على المازوط باش يمررو ميزانية يسرقوها لكبار منهم الله يلطف بينا مبقا ميعجب
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9
4 - %%%% السبت 24 غشت 2019 - 19:20
je veux faire passer un message aux hommes de ce pays et des gens qui veulent changer les choses s il vous plait manifestez vous et nous votrons pour vous ne laisser pas votre place au charognards .presentez vous aux election sans un sou.nous ferons le reste
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7
5 - نورالدين السبت 24 غشت 2019 - 19:21
التقليد على رقبتكم، واش كاين شي ريع اكثر من هادا وعين باين و هانية .واش ما كاين لا مراقبة لا محاسبة .راه داكشي علاش تزاد فالمحروقات او فالاسعار عندهم هانية حيت هوما مستافدين فابور..احنا تانخلصو عليهم
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8
6 - عباس فريد السبت 24 غشت 2019 - 19:22
لا أمل بين الكلام الفارغ والخطب المنومة والواقع فالبلد بلد الريع بامتياز فهناك نهب للميزانيات بشكل ممنهج من طرف رموز الفساد السياسي والسلطوي بمباركة طبعا الدولة العميقة رغم توالي الخطب الرنانة !!فالجميع يعرف حقيقة الأوضاع ومنظومة الفساد والتدمير بحيث اللي لحق شي حاجة ياخذها بدون خوف ولا اَي اعتبار للأخلاق وهذه هي قلب المنظومة الفاسدة التي تتحكم في البلد وما غير ذلك سوى كلام فارغ !!
زعما المخزن لا يعرف هذه الخروقات !!وما هو دوره كسلطة وصية اكيد هناك تواطء !!
الى متى ؟؟ والى اين ؟؟؟
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7
7 - عادي السبت 24 غشت 2019 - 19:22
بما ان التعويضات هزيلة و لا تشمل جميع المنتخبين فان توزيع الوقود و الهاتف و رصيد الانترنيت يبقى الوسيلة الوحيدة لكسب اصوات المعارضة اثناء التصويت و الحل بيد الدولة التي يجب عليها منح تعويضات مناسبة لجميع المنتخبين للتخفيف عن ميزانية الجماعات خصوصا الوقود و الهاتف و رصيد الانترنيت...
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-2
8 - فيصل السبت 24 غشت 2019 - 19:23
الامور في المغرب تحري على هذه الطريقة. الأحزاب تزكي بعض الشلاهبية ديال المدن. باش يتبرعو بفلوس الناس. في هذا الصيف رأيت أفخم السيارات. تحمل. حرف. ج. وغالبا. ما تكون. لجماعات. فقيرة رايتها في الشواطيء. تحمل عائلات المنتخبين ما شاء الله بل. وكذلك الخرفان. المهم راه تسيير المدن ولا بقرة حلوب. والأحزاب عارفين هادشي ومغمضين عينيهم.
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6
9 - عبدالله السبت 24 غشت 2019 - 19:24
لا تهمهم مصلحة البلاد والعباد.همهم الوحيد مصالحهم . لن انتخب المرة المقبلة لا انا ولا اولادي
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10 - نوفل السبت 24 غشت 2019 - 19:26
استهلاك اموال دافع الضرائب وخصوصا الموظفين.
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4
11 - على شكري السبت 24 غشت 2019 - 19:33
ليس من المبالغة في شيء القول هنا بأن البطانة بالمغرب، وهي قلب المنظومة، إنما هي مصدر إشاعة الريع ونشر الفساد، منذ الاستقلال وإلى اليوم:

- فالبطانة إياها هي التي أفسدت الحياة السياسية، وعملت على تفريخ أحزاب ونقابات مصطنعة، منحتها تمثيلية قسرية بالمجالس المنتخبة، فأفرزت مشهدا سياسيا مبلقنا، عقيما، تتسابق مكوناته وتجتهد لتنفيذ سياسات مملاة من خارج أطرها، دونما أدنى تفكير في التبارز على خلفية من تنافسية الاقتراحات والبدائل.
منقول
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0
12 - مغترب السبت 24 غشت 2019 - 19:38
العبث والربع السياسي وبعثرة أموال الشعب الاقتراض من المؤسسات الأجنبية وتقاسم وتوزيع هذه القروض بينهم على شكل قطاعات :
البرنامج الوطني للاسكان والقضاء ع الصفيح لهفت أمواله...
البرنامج الوطني لإصلاح التعليم لهفت امواله وميزانيات واقترضوا قبل شهر500مليون$ ستلقى نفس المصير وتتقاسم على شكل قروض لإنشاء مؤسساتهم التعليمية الخاصة
البرنامج الوطني للتنمية القروية خصصت له المليارات ولهفت
البرنامج الوطني للنهوض بالفلاحة تحت مسمى المخطط الاخضر نهبت 56مليار
البرنامج الوطني لدعم الصيد البحري والساحلي وزعت بين علية القوم ومشاريعهم البحرية
البرنامج الوطني المسمى المخطط الازرق 220مليون €نهبت
البرنامج الوطني لدعم الصناعة التقليدية والسياحة لهف ميزانيات المغضوب عليه ساجد مثل ماكان عمدة البيضاء...
البرنامج التنموي الذي أعلن الملك "فشله"والحقيقة نهبت امواله
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