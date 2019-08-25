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الرئيسية | جهات | مواطنون يعرقلون "تحرير الملك العامّ" في الفنيدق

مواطنون يعرقلون "تحرير الملك العامّ" في الفنيدق

مواطنون يعرقلون "تحرير الملك العامّ" في الفنيدق
جمال سماحي من تطوان
الأحد 25 غشت 2019 - 10:20

أوقفت عناصر أمن الفنيدق، السّبت، أفراد أسرة تنحدر من مدينة فاس، عقب مهاجمتهم سيّارة تابعة للقوّات المساعدة وبعض عناصرها، خلال حملة تحرير الملك العموميّ، الّتي باشرتها السّلطات المحلّيّة بالفنيدق بأحد الشّوارع الرّئيسيّة، وفق ما أفادته مصادر محلّيّة.

وذكر مصدر مطّلع لجريدة هسبريس أنّ السّلطات المحلّيّة بالفنيدق تحرّكت اليوم لتحرير الملك العموميّ بشارع محمّد الخامس من الباعة الجائلين، مضيفا أنّ العمليّة عرفت مناوشات بين الطّرفين، تدخّل على إثرها بعض زوّار المدينة، مبدين تضامنهم مع بعض الباعة الجائلين الذين تجمعهم بهم علاقة أسريّة، فتطوّر الأمر إلى مهاجمة سيّارة تابعة للقوّات المساعدة وبعض عناصرها، مما نجم عنه توقيفهم من طرف مصالح أمن المدينة.

وكانت عدّة فعاليّات بالفنيدق قد انتقدت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تهاون سلطات المدينة ومجلسها البلديّ في التّعاطي مع تفشّي ظاهرة احتلال الملك العامّ، مطالبة بالتّدخّل العاجل لوضع حدّ لزحف الباعة الجائلين على أهمّ شوارع الفنيدق، مما تسبّب في الإضرار بأصحاب التّجارة المنظّمة، ودفع بعضهم إلى إغلاق محلّاتهم، خاصّة بالأسواق المركزيّة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطنة 1 الأحد 25 غشت 2019 - 10:40
كتخليو الامور حتى يفوت الفوت عاد تبغيو تصلحوا ، هاد الباعة المتجولين كون من النهار الاول لقاو اللي يحاسبهم بالغرامات المالية والسجن كون كل واحد يضرب حسبة قبل ما يفرش في الطريق ، أقل حاجة تديروها وغادي كلهم يجمعوا راسهم أنكم تسيفطو ليهم ضرائب على الربح واللي مخلصش الحبس ، علاش هما كيبغيو يتاجرو في الشوارع والأزقة ؟ حيث رابحين لا كرى لا ضرائب ، إوى تمة فين غادي الدولة تضربهم !!!
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9
2 - berrada الأحد 25 غشت 2019 - 10:41
حملة متأخرة بعد نهاية العطلة وقد شاهدنا كيف يتم إخلاء الشارع من الباعة المتجولين التي تشبه لعبة القط والفأر بما تحملة الكلمة من معنى .إنه الضحك على الدقون القانون قانون والمناوشات اليومية نعلم جميعا ما الهدف من ورائها.
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3 - yassine الأحد 25 غشت 2019 - 10:46
الفنيدق مشات الجمالية ديالو مع اصحاب السلع الآتية من سبتة اما دبا درب غلف و القريعة ولاو حسن منو ولا عمر هي بسلعة الشينوا و كازا مبقاوش الناس كامشيو ليه بزاف و قاليك لا راه مكاخلصوش الفراشة الضرائب ولاكن كاخلصو تعريفة يومية الا بغا افرش كون حددات ليهم الجماعات مربعات افرشو فيها و انضموها انكون حسن من قطع رزقهم
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4 - Hassan Sima الأحد 25 غشت 2019 - 10:56
المؤسف هـو أن القانون لا يطبق على الگل هـناك محلات لبيع السيارات المستعملة في مراگش يحتلون الملك العمومي ولا أحد يتگلم معهـم ما معنى هـذا وگذالك الغلط يقع على من يقتني منهـم خصوصا من يعرقل الطريق
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5 - rachid الأحد 25 غشت 2019 - 11:06
ظاهرة إحتلال الملك العمومي،ظاهرة شاذة وخطيرة،يتحمل مسؤوليتها الأولى والأخيرة،السلطات العمومية،هي التي تتغاضى عن ذلك...
وكمثال على ذلك،المقاهي،التي احتلت كل الأماكن المقابلة لها حتى الرصيف،زد على ذلك الباعة المتجولين...إذا كانت السلطات جادة في قراراتها،فلتبدء بأصحاب المقاهي أولا ثم الباعة...نبداء برأس محتلي الملك العمومي ثم ننزل إلى المواطن العادي ونقنعه بالتي هي أحسن ،بل ونجعل لهم أسواق نموذجية
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