مواطنون يعرقلون "تحرير الملك العامّ" في الفنيدق

جمال سماحي من تطوان

أوقفت عناصر أمن الفنيدق، السّبت، أفراد أسرة تنحدر من مدينة فاس، عقب مهاجمتهم سيّارة تابعة للقوّات المساعدة وبعض عناصرها، خلال حملة تحرير الملك العموميّ، الّتي باشرتها السّلطات المحلّيّة بالفنيدق بأحد الشّوارع الرّئيسيّة، وفق ما أفادته مصادر محلّيّة.

وذكر مصدر مطّلع لجريدة هسبريس أنّ السّلطات المحلّيّة بالفنيدق تحرّكت اليوم لتحرير الملك العموميّ بشارع محمّد الخامس من الباعة الجائلين، مضيفا أنّ العمليّة عرفت مناوشات بين الطّرفين، تدخّل على إثرها بعض زوّار المدينة، مبدين تضامنهم مع بعض الباعة الجائلين الذين تجمعهم بهم علاقة أسريّة، فتطوّر الأمر إلى مهاجمة سيّارة تابعة للقوّات المساعدة وبعض عناصرها، مما نجم عنه توقيفهم من طرف مصالح أمن المدينة.

وكانت عدّة فعاليّات بالفنيدق قد انتقدت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تهاون سلطات المدينة ومجلسها البلديّ في التّعاطي مع تفشّي ظاهرة احتلال الملك العامّ، مطالبة بالتّدخّل العاجل لوضع حدّ لزحف الباعة الجائلين على أهمّ شوارع الفنيدق، مما تسبّب في الإضرار بأصحاب التّجارة المنظّمة، ودفع بعضهم إلى إغلاق محلّاتهم، خاصّة بالأسواق المركزيّة.