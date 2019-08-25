أرباب المقاهي يسائلون عامل آسفي عن "التمييز"

هسبريس من الدار البيضاء

وجه أعضاء بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم رسالة إلى عامل إقليم آسفي على إثر الترخيص لأحد الفاعلين ببناء مقهى في المنطقة نفسها، التي كان العامل نفسه قد اعتبرها خطيرة، وقام بهدم مقهى لأحد المستثمرين في القطاع.

وانتقد أعضاء الجمعية، في رسالة تم تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى "الواتساب"، التمييز الذي قام به عامل الإقليم بآسفي، الذي سبق له إعطاء تعليماته بهدم مقهى يدعى "السفينة" على اعتبار أن المنطقة التي يوجد بها خطيرة، مما أسفر عنه تشريد عدد من العاملين، مقابل ذلك تم منح مقهى آخر ترخيصا بالبناء.

واستفسر أصحاب الرسالة عن هذا التمييز، حيث تم الترخيص لمقهى وهدم آخر بالمنطقة نفسها، مطالبين السلطات العاملية بالكشف عن أسباب هذه القرارات الصادرة عنها، المجحفة للبعض والداعمة للبعض الآخر، حسب تعبيرهم.

وتساءل صاحب المقهى، الذي تم هدمه من طرف سلطات آسفي قبل أشهر، "هل أنا مواطن غير مرغوب فيه أو ماجوسي أو مرتزق وأصبحت اليوم أتسبب في مشاكل لمدينتي؟"، مضيفا "أنا ابن آسفي الغالية والعزيزة وملكي حتى النخاع ولن يكون بمقدور أي أحد أن يزيل عني وطنيتي".

وكانت السلطات الإقليمية بمدينة آسفي قد أقدمت، شهر شتنبر الماضي، على هدم مقهى يوجد بكورنيش المدينة، لاستكمال مشروع تهيئة الفضاء المذكور.

ودخلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في صراع حاد مع عامل إقليم آسفي على إثر هدمه المقهى، معتبرة تلك الخطوة شططا في استعمال السلطة، لا سيما أن صاحب المقهى يتوفر على جميع الوثائق القانونية.