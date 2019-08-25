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الرئيسية | جهات | مسؤولو الأمن بفاس يحققون حلم الطفل إلياس

مسؤولو الأمن بفاس يحققون حلم الطفل إلياس

مسؤولو الأمن بفاس يحققون حلم الطفل إلياس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 24 غشت 2019 - 23:10

أفادت ولاية أمن فاس أنها خصصت، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، زيارة للطفل إلياس، البالغ من العمر 10 سنوات، والذي تحدى إعاقته الجسدية وعبر عن حلمه في أن يعيش لحظات انتماء إلى جهاز الشرطة، وهي الرغبة التي كانت قد توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق جمعية "جنات للتنمية" بمدينة فاس.

وتميزت هذه الزيارة التكريمية، وفق المصدر ذاته، بتنظيم استقبال رسمي للطفل إلياس وأفراد أسرته من قبل والي أمن فاس والأطر الأمنية بالمدينة، تلقى خلاله هدية عبارة عن زي وظيفي متكامل خاص بجهاز الشرطة، إضافة إلى هدايا وتذكارات رمزية توثق لهذا الحدث، الذي يكرس مفهوم الشرطة المواطنة، التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى إرسائه وبلورته في الممارسة الشرطية.

وعرفت هذه الزيارة أيضا، تضيف ولاية أمن فاس، تنظيم جولة ميدانية لفائدة الطفل إلياس، شملت قاعة القيادة والتنسيق المحدثة بولاية أمن فاس لتدبير عملية الاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عبر الخط 19، فضلا عن الاطلاع عن قرب على عمل باقي المصالح والوحدات الأمنية بالمدينة.

وقد اختتمت هذه الزيارة بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع مختلف الفرق والمجموعات الميدانية التابعة لولاية أمن فاس.

ويأتي هذا الاحتفاء بالطفل إلياس من طرف ولاية أمن فاس، يضيف المصدر ذاته، عقب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة بمجموعة من المدن المغربية، وتمثلت في تنظيم زيارات خاصة لأطفال يافعين يتطلعون إلى مستقبل واعد، رغم معاناتهم من مرض السرطان، حيث تم تحقيق أمنياتهم في أن يعيشوا لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة، ويجسدون فيها دور شرطي المستقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أبو ريناد السبت 24 غشت 2019 - 23:27
والله ثم والله إلى صورة جميلة أفرحتني وأبكتني في نفس الوقت حققوا له حلما كان سيظل يراوضه حتى الكبر شكرا سيد الحموشي
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73
2 - متتبع السبت 24 غشت 2019 - 23:39
بادرة طيبة . تستحق التشجيع . اما الطفل الصغير فلن ينسى هده البادرة طوال عمره .
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28
3 - عبد المغيت السبت 24 غشت 2019 - 23:45
جزاكم الله كل خير عن الفرح والسرور الدي أدخلتم على قلب هدى الطفل المريض و منه على كل المغاربة بهدل العمل النبيل
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27
4 - ملاحظ السبت 24 غشت 2019 - 23:47
إحساس هذا الطفل بالفرحة و هو يحقق حلمه، ما هو إلا ترجمة حقيقية للانفتاح الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل النهوض بقيم التي تروم إلى تخليق المرفق الأمني و خلق شرطة مواطنة يكون الجانب الإنساني والقرب من نبض المجتمع أحد أهم انشغالاتها...
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18
5 - chakib السبت 24 غشت 2019 - 23:50
تحية لصاحب المبادرة و تحية تقدير للادارة العامة للامن و مديرها و لولاية الامن بفاس على هذه الالتفاتة الانسانية التي ستضل مرسومة في ذاكرة هذا الطفل شفاه الله
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12
6 - حلمي انا ايضا السبت 24 غشت 2019 - 23:52
اتمنى بدوري ان يتحقق حلمي الا وهو سيادة الأمن والقضاء على الجريمة والمجرمين وان يعم الامن والامان ويختفي هاجس الترهيب الذي نعيشه من جراء تفشي ظاهرة الإجرام وان ينقرض ذلك الجنس البشري الذي يزرع الرعب وان يصبح المغرب بلد الأمن والأمان بامتياز
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9
7 - سكيزو السبت 24 غشت 2019 - 23:53
مبادرة مشكورة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني العتيدة والى السيد المقتدر السيد الحموشي إلى هذه الالتفات الإنسانية النبيلة والتي تحمل في طياتها التخفيف من معاناة الطفل ولأسرته.
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5
8 - من فاس السبت 24 غشت 2019 - 23:53
هذا جزء منير و عمل انساني محبوب يستحق الاحترام والتقدير كل افراد سلك الشرطة لتحقيق حلم هذا الطفل..... شكرا والف شكرا
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9
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