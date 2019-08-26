هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم الإثنين أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا وأن يظل الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وأقصى جنوب البلاد. مع ظهور سحب كثيفة نوعا ما ستهم الشمال الغربي ستعطي قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال اليل والصباح بالقرب من السواحل. كما ستلاحظ سحب غير مستقرة مسحوبة بقطرات أو زخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، شرق الواجهة المتوسطية، ومن المحتمل بالسفوح الجنوبية-الشرقية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات مطرية أحيانا رعدية خصوصا بأقصى الجنوب. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. وستهب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب-شرق المنطقة الشرقية ومن الشمال أو الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط، والماس، السهول الواقعة غرب الأطلس، داخل الشياظمة، سوس، المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية. ما بين 29 و34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل. ما بين 27 و32 درجة بالريف وسهول المحيط الأطلسي. ما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط، والماس، السايس، السهول الداخلية، سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية. ما بين 38 و43 درجة بالأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.