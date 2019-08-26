السلطات تواصل تحرير الملك العمومي بشفشاون

هسبريس من شفشاون

تواصل السلطات المحلية بمدينة شفشاون، لليوم الثالث على التوالي، حملتها على ظاهرة احتلال الملك العمومي؛ فقد تدخّلت السلطات المختصة بالمدينة على مستوى شارع السيدة الحرة وساحة "وطا حمّام" وموقع "رأس الماء" وفضاءات أخرى بالمدينة، بعدما سُجلت تجاوزات خطيرة في احتلال الملك العمومي شوّهت المظهر العام للمدينة وأهم مناطقها السياحية، وهي الحملة التي استحسنها سكان وزوار المدينة.

تحرير الملك العمومي بشفشاون عرف تشنجات في بعض الأماكن بسبب مقاومة بعض المستفيدين من هذه الظاهرة، وقد سجل اعتداء على القائد الجديد للمقاطعة الأولى وأحد عناصر القوات المساعدة؛ وهو ما خلف استياءً وشجباً من قبل أبناء المدينة وفعاليات عديدة، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه المبادرة تدخل في سياق تحرير المدينة من الاحتلالات غير المبررة التي فاقت كل التوقعات والتي لا تضرب في العمق الجانب السياحي والحضاري بها فقط، بل تعرقل بشكل كبير عملية التنقّل والمرور داخل معظم مجالاتها.

كما التمست أصوات أخرى بأنه يجب البحث عن حلول لتنظيم بعض الباعة داخل أسواق وفضاءات مخصصة لهم، ضماناً للقمة عيشهم اليومية.

يذكر أن الحملة التي قامت بها السلطات المحلية بشفشاون جاءت تفاعلا مع مقالات وتدوينات وأصوات شريحة واسعة من المواطنين استنكرت بشدّة احتلال الملك العمومي، ونادت بتحريره بدون استثناءات وبصفة مستمرة.