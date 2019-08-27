هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد وسوس والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الأطلسية.

كما ستلاحظ سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية صباحا شرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، فيما ستهم خلايا غير مستقرة مصحوبة بزخات ورعد مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية. وستتمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي زخات مطرية رعدية محليا.

وسيكون الطقس مستقرا بباقي ربوع المملكة، مع سماء قليلة السحب إلى صافية. وستهم رياح رملية محلية الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بشرق الواجهة المتوسطية والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و21 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و34 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسايس والسهول الأطلسية، وما بين 34 و40 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين الرباط وكاب سبار طيل، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.