السلطات توقف مسيرة محتجين صوب عمالة ميدلت

ياسين أوشن من خنيفرة

خرج العشرات من شباب دوار لكاغ بجماعة أكديم إقليم ميدلت، صبيحة اليوم، في مسيرة في اتجاه العمالة، للمطالبة بتجويد حالة الطرق وتحسين شبكة الاتصالات وتوفير الدقيق المدعم، إلى جانب فرص الشغل.

وفي هذا السياق، قال صابر ييشن، أحد الشباب المشاركين في المسيرة: "انطلقت على الساعة السادسة صباحا بعدما طفح الكيل، ولم يعد باستطاعتنا تحمل سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبنا.. لذا قررنا تنظيم المسيرة بعدما تزودنا بالطعام والشراب، نظرا إلى بعد المسافة الفاصلة بين الدوار والعمالة".

وتابع المتحدث نفسه في اتصال هاتفي بهسبريس بأن "حالة الطريق الرابطة بين لكاغ وتونفيت يرثى لها، إذ تجد وسائل النقل صعوبة في التنقل صوب تونفيت للتبضع يوم السوق الأسبوعي وقضاء مآرب أخرى، لاسيما بعد كل عاصفة رعدية أو تساقطات مطرية يرتفع معها منسوب المياه في الوديان"، وزاد: "كما نطالب بقنطرة في لكاغ تربط بين أسامر وأمالو، حتى يتسنى للتلاميذ العبور إلى المدرسة أيام الدراسة في فصل الشتاء".

أما بخصوص الدقيق المدعم، يقول المصدر عينه: "لم نعد نتوصل به منذ شهور، وهو الوضع الذي يعمق مآسي الساكنة ويضاعف محنتها، إلى جانب الديدان التي تجدها النساء كلما غربلنه؛ ولهذا نطالب بدقيق ذي جودة عالية".

وتابع المصدر نفسه بأن "شبكة الاتصالات تنقطع كثيرا، وهو الوضع الذي يجعل سكان الدوار خارج التغطية وفي عزلة تامة عن العالم، خصوصا أن "الريزو" بات من الضروريات في الحياة اليومية، ومن الصعوبة بمكان العيش بدونه في زمن غزت فيه التكنولوجيا بيوت المغاربة أجمعين".

وأضاف ييشن أن السكان يطالبون أيضا بفرص الشغل، "لأن الشباب بات في عطالة دائمة، ولا يجد عملا يقيه الفقر وقلة ذات اليد، نظرا إلى الطابع الجبلي للدوار"، وزاد: "السلطات اعترضت طريقنا وأقنعت الشباب المحتج بعدم مواصلة المسيرة صوب العمالة، ووعدتنا بأنها ستتدخل من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، والله أعلم".