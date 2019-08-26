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الرئيسية | جهات | جماعة الدار البيضاء "تفشل" في صد "موظفين أشباح" بالمقاطعات

جماعة الدار البيضاء "تفشل" في صد "موظفين أشباح" بالمقاطعات

جماعة الدار البيضاء "تفشل" في صد "موظفين أشباح" بالمقاطعات
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 26 غشت 2019 - 21:30

لازالت العديد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية تعرف ظاهرة "الموظفين الأشباح" الذين يحصلون على أجورهم الشهرية دون القيام بمهامهم أو الالتحاق بمقرات عملهم، ومنهم من لم تطأ أقدامه المقاطعة التي عين فيها.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن العديد من المقاطعات تعرف تسيبا من حيث الموظفين، خصوصا أن بعضهم على علاقة بمنتخبين كبار، ما يجعلهم يغيبون عن مقرات العمل بيد أنهم يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية.

ورغم الوعود التي أطلقها المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية منذ تولي حزب العدالة والتنمية قيادة التسيير بها، والمتمثلة في تخليق المرفق العمومي وتحسين الإدارة، إلا أنها لازالت حبرا على ورق، إذ لازال بعض الموظفين الأشباح يغيبون عن مقرات عملهم ولا يحضرون إلا نادرا.

وأكد عدد من المنتخبين، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإجراءات التي قامت بها الجماعة بكل المقاطعات الـ16 لم تؤت أكلها، وصار يتم التغاضي عنها ولا يتم العمل بها لوضع حد لمواجهة ظاهرة "الموظفين السلاتة".

وفشلت جماعة الدار البيضاء في مواجهة الظاهرة، ذلك أن آليات مراقبة ولوج الموظفين وخروجهم من مقرات عملهم (البوانتاج) لا تعمل في غالبية المقاطعات، وهو الأمر الذي يتم استغلاله من طرف "الأشباح" لصالحهم.

ويتحدث عدد من الأعضاء بالجماعة عن وجود موظفين غادروا أرض الوطن، بينما لازالوا يتقاضون أجورهم من المقاطعات، وذلك بعلم من الرؤساء والمنتخبين الذين يتسترون عليهم.

ويحمل العديد من المنتخبين والموظفين الذين يداومون على أداء مهامهم المنوطة بهم ويداومون على الحضور إلى مقرات عملهم المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في شخص رئيسه، مشددين على أن الجماعة هي المسؤولة عن تدبير ملف الموارد البشرية، وإلزام الموظفين بالحضور للإدارات خدمة للمواطن البيضاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mogadorien الاثنين 26 غشت 2019 - 21:48
ان الأوان لتفعيل مؤسسة دور الكاتب العام بالجماعات المحلية ، كي لا يبقى الموظف الجماعي تابعا لرئاسة المجلس المنتخب الذي يغض الطرف عن الاشخاص الذين ينتمون إلى حزبه او من ذويه او ذوي و عائلات الأعضاء المنتخبين المشكلين الأغلبية في المجلس ...
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2 - Yassine الاثنين 26 غشت 2019 - 21:54
اجيو تشوفو جماعة بوسكورة. رئيس الجماعة ومنتخبيها اشباح. عمرنا شفناهم ولا يقومون باي عمل او شيء من اجل ساكني بوسكورة.
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3 - الحبيب الاثنين 26 غشت 2019 - 21:54
الدار البيضاء الرباط اكادير مراكش طنجة فاس وجدة العيون الداخلة
يعني هادشي كايوقع فالمغرب كامل
الناس عندها شهرية وخا مسافرة والغياب ووووووو
وساءل البوانتاج غير مشتغلة
ولماذا الكومبيوترات ديال الضراءب داءما شغالة
علاش ما طيح ان بان
علاش الكومبيوترات ديال الكونطا ما تطيح ان بان
علاش البرلمان والحكومة ما يطيحوش ان بان(en panne) باش نتهناو من المشاكل
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1
4 - مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 21:54
الجماعات المحلية أصبحت مرتع فساد عوض ان تكون قاطرة تنمية اصبحت مجالا لتفريخ الفساد بكل اشكاله اداري مالي اخلاقي لكن لا ضير من ذلك ما دام المواطن هو من انتخب امثال هؤولاء لقد صدق الاقتصادي Adam smith لما قال في بداية القرن 19 عشر بان للناس المؤسسات التي يستحقونها les gens ont les institutions qu ils méritent
تحية تقدير للشرفاء و النبلاء الذين يعانون الامرين بالجماعات المحلية
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5 - حسن الاثنين 26 غشت 2019 - 21:59
اين هو دور وزارة الداخلية لتحيل هذه الخروقات على القضاء لعزل الاشباح لماذا تبقى هذه الوزارة على الحياد السلبي
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6 - كفى هدرا للمال العام الاثنين 26 غشت 2019 - 21:59
من سرق خبزة وقبضت عليه الشرطة يدخل السجن في حين ان من يحول الملايين من المال العام لحسابه البنكي بالنصب على الدولة بدون الحضور حتى للمقر الدي من المفروض انه يعمل يسرق المال العمومي بتواطئ مع من يتستر عليه وجب العقاب
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7 - hamid de taza الاثنين 26 غشت 2019 - 22:03
هنا اقف احترما وارفع القبعة لجريدة هسبريس لانه مثل هذه المواضيع الشاءكة هي التي تستحق المتابعة.هذا هو الفساد المستشري في جسم الادارة المغربية هؤلاء هم التماسيح والعفاريت .هنا لا يمكن القول ان حزب العدالة والتنمية فشل وانما تعايش مع الفساد واصبح جزء لايتجزء من منظومة الفساد .هذه عينة صغيرة من التماسيح والعفاريت فما بالك ان تدرجت في سلالم الدولة فعلا نحن في حاجة الى زلزال.انا هنا لا اتحدث عن الزلزال السياسي لانه لن ولم يجدي نفعا مدام الملك يتساءل اين الثروة.انا اتحدث عن زلزال 9 درجات على سلم ريشتر .
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8 - عبد الكريم الاثنين 26 غشت 2019 - 22:05
صراحة تصدمت،عيش نهار تسمع خبار فبلادي ضلموني،اللهم ارزقنا القناعة و الحلال وبارك لنا فيهما
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9 - hamid de taza الاثنين 26 غشت 2019 - 22:07
اعلى سلطة في البلاد تتساءل اين الثروة.رءيس الحكومة السابقة يحدثنا عن التماسيح والعفاريت.وهؤلاء يملكون السلطة التشريعية والتنفيدية.قالها لينين قديما.ما العمل.
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10 - kech الاثنين 26 غشت 2019 - 22:11
علاش مايتغيبوا الخدمة ديالهم كيخدموها الناس التابعين للانعاش الوطني هههه. هنيئا لكم بما كسبتم . الانظباط يبدأ من الوزير الى اصغر موظف . تحية لليابانيين يستحقون الاحترام . المسؤول يحضر قبل الموظفين والمدير قبل العمال والاجر مقابل الكفاءة والمردودية ماشي اللي ناعس في ضروري يفشوه واللي خدام يضحكو عليه. مزيدا من الاشباح ههه.
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11 - kech الاثنين 26 غشت 2019 - 22:11
علاش مايتغيبوا الخدمة ديالهم كيخدموها الناس التابعين للانعاش الوطني هههه. هنيئا لكم بما كسبتم . الانظباط يبدأ من الوزير الى اصغر موظف . تحية لليابانيين يستحقون الاحترام . المسؤول يحضر قبل الموظفين والمدير قبل العمال والاجر مقابل الكفاءة والمردودية ماشي اللي ناعس في ضروري يفشوه واللي خدام يضحكو عليه. مزيدا من الاشباح ههه.
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