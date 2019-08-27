ساكنة مولاي بوعزة تناشد الملك إنقاذها من العطش

ياسين أوشن من خنيفرة

بعد وقفات احتجاجية سابقة، نظمت ساكنة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، بمعية أرباب المقاهي والمحلات التجارية، الإثنين، وقفة احتجاجية بالمركز للمطالبة بتوفير الماء الشروب، حاملة لافتة مكتوب عليها: "ساكنة مولاي بوعزة تناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التدخل لإغاثتها من العطش والتهميش".

ووفق عصام أبا الحسان، ناشط حقوقي بالمنطقة، فإن "هذه الوقفة العفوية، التي رفع فيها المحتجون، المقدر عددهم بـ500 فرد، شعارات من قبيل: "الساكنة عطشانة غيثها يا مولا نا"، و"علاش علاش جينا.. الما لي بغينا"؛ تخللتها مداخلات للسكان حول هذا المشكل المفتعل، وسببه غياب المجلس القروي الذي عجز عن تلبية مطالبهم، واستمرار الشاحنة المكلفة بتزويد العالم القروي بالماء في استنزاف مخزون الماء أمام أنظار المسؤولين".

وأضاف أبا الحسان في اتصال هاتفي بهسبريس: "نحمل المسؤولية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خاصة أنه يتعامل مع سكان الجماعة بانتقائية غير مسبوقة، علاوة على أننا منذ أربع سنوات ونحن نعاني هذا المشكل في هذه الفترة بالذات، أي عيد الأضحى. وسبق أن نظمنا السنة المنصرمة وقفة احتجاجية للسبب نفسه، فجاءت السلطات المحلية في شخص القائد إلى جانب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فوعدانا بتحقيق المطلب الذي خرجنا من أجله للاحتجاج، غير أنه لا جديد في الموضوع، بل بالعكس، فوجئنا هذه السنة بانقطاع الماء مجددا في قيادة مولاي بوعزة بجماعاتها الثلاث".

"توعد المحتجون في حالة عدم تحقيق المطلب، يقول المصدر ذاته، "بمقاطعة أداء فواتير الماء، في أفق تنظيم مسيرة صوب العمالة بخنيفرة؛ وارتأوا أن يستأنفوا اعتصامهم على الساعة السادسة من مساء اليوم، حتى لا تستنزف طاقتهم. كما أن المقاطعة التي نهجها أرباب المحلات التجارية والمقاهي ستستمر إلى يوم الأربعاء، الذي يتزامن مع السوق الأسبوعي، وهو من أبرز الأسواق الكبيرة بالإقليم، وبالتالي سيشهد شللا شاملا كشكل تصعيدي من أجل إيجاد حل للماء الذي يهدد حياة الساكنة؛ فمنذ عيد الأضحى وهي تجلب الماء من العيون والآبار فقط، في مشهد يندى له الجبين".

من جهته، قال عبد القادر الناجي، رئيس مركز مولاي بوعزة للماء الصالح للشرب، إن "ندرة المياه المجمعة هي سبب هذا الانقطاع. ونبذل قصارى جهدنا من أجل تزويد جميع المنازل بالمياه الصالحة للشرب".

واستطرد الناجي، في اتصال هاتفي بهسبريس، بأن المياه انقطعت في أكلموس من أجل أن تزوَّد مولاي بوعزة به، والسبب وراء هذه الندرة هو أن الناس يطلقون إشاعات على أساس أن المياه ستغيب عن الصنابير يوم عيد الأضحى، وقبل العيد تقوم الساكنة بادخار الماء، وهو ما يسهم في قلته، لاسيما أن العرض في فترة العيد يكون قليلا والطلب كثيرا".