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الرئيسية | جهات | السلطات تنفي إقامة أجنبي لمشروع بآيت فاسكا

السلطات تنفي إقامة أجنبي لمشروع بآيت فاسكا

السلطات تنفي إقامة أجنبي لمشروع بآيت فاسكا
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 18:02

قالت السلطات المحلية بإقليم الحوز إن الأخبار المتداولة من طرف بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مشروع، من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا والعديد من المرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري على شكل لوحات فنية بجماعة آيت فاسكا لا أساس لها من الصحة.

وشددت السلطات المحلية بإقليم الحوز، على أن المصالح المختصة بهذا الإقليم لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل.

وأكد المصدر ذاته أن إقامة أي مشروع من هذا النوع تخضع للمساطير القانونية وتستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل.

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