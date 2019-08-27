"الاستقلال" يُحمل "بيجيدي" انتشار احتلال الطرقات

جمال سماحي من تطوان

حمّل فرع حزب الاستقلال بشفشاون، في بيان له، مسؤوليّة تفشّي ظاهرة احتلال الملك العموميّ وشرعنتها بالمدينة لرئيس جماعتها المنتمي إلى "حزب المصباح"، متّهما إيّاه بتعطيل الآلية التّنظيميّة الجماعيّة المنصوص عليها في القانون التّنظيميّ 14ـ 113، خاصّة في ما يتعلّق بصيانة وحماية الفضاءات العامّة؛ وذلك "لتنمية الخزّانات الانتخابيّة للحزب الأغلبيّ"، وفق تعبيره.

وطالب البيان، الّذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بفتح تحقيق في الرّخص الممنوحة من طرف الجماعة، "والّتي وزّعتها على الموالين والمقرّبين، وعرّتها مؤخّرا عمليّة تحرير الملك العموميّ بالمدينة"، مثمّنا جهود اللّجنة المختلطة "المكلّفة بإنهاء حالة الفوضى والعشوائيّة الّتي امتدّت بالمدينة شرقا وغربا"، ومؤكّدا على ضرورة استمرارية الحملة كآلية دائمة وعامّة، ومعربا عن تضامنه مع قائد الملحقة الإداريّة الأولى، ضحيّة الواجب.

مصدر موثوق من الأغلبيّة اعتبر بيان "حزب الميزان" "محاولة لتسييس الموضوع والرّكوب عليه"، مؤكّدا أنّ اتّهام الأخير للجماعة بشرعنة احتلال الملك العامّ "هو اتّهام غير معقول، ويتنافى مع المحاضر المسجّلة بالدّورات العادية للمجلس، ومراسلاته في الشّأن"، مضيفا: "نحن نقرّر، ونرخّص، لكنّ هناك من يسهر على التّنفيذ، وإن كانت هناك مخالفات فتجب محاربتها، وهذا أمر يتطلّب حضور السّلطة، ومداومة القوّات العموميّة، ونحن كجماعة حاضرون".

المصدر ذاته أوضح أنّ موضوع احتلال الملك العامّ أدرج بقرار جماعيّ كنقطة قارّة في جميع دورات المجلس العادية، "ليكون حولها نقاش مفتوح بين أعضاء الأغلبيّة والمعارضة، وبحضور السّلطة، للوقوف على ما تمّ تحقيقه، وعلى ما نطمح إلى تحقيقه، في إطار توافقات تمكّن من التّحكّم في الوضع"، وفق تعبيره، مؤكّدا رفض الجماعة للاحتلال غير القانونيّ للملك العامّ، وانخراطها الفعّال في حملة تحريره، في إطار التّنسيق والتّعاون القائم مع سلطات المدينة، مشيرا إلى أنّ التّرخيص يشمل أصحاب المحلّات التّجاريّة والخدماتيّة وليس الباعة الجائلين، وأنّ الإشكال قائم في احترام تنفيذ بنوده.