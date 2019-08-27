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الرئيسية | جهات | "الاستقلال" يُحمل "بيجيدي" انتشار احتلال الطرقات

"الاستقلال" يُحمل "بيجيدي" انتشار احتلال الطرقات

"الاستقلال" يُحمل "بيجيدي" انتشار احتلال الطرقات
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 10:33

حمّل فرع حزب الاستقلال بشفشاون، في بيان له، مسؤوليّة تفشّي ظاهرة احتلال الملك العموميّ وشرعنتها بالمدينة لرئيس جماعتها المنتمي إلى "حزب المصباح"، متّهما إيّاه بتعطيل الآلية التّنظيميّة الجماعيّة المنصوص عليها في القانون التّنظيميّ 14ـ 113، خاصّة في ما يتعلّق بصيانة وحماية الفضاءات العامّة؛ وذلك "لتنمية الخزّانات الانتخابيّة للحزب الأغلبيّ"، وفق تعبيره.

وطالب البيان، الّذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، بفتح تحقيق في الرّخص الممنوحة من طرف الجماعة، "والّتي وزّعتها على الموالين والمقرّبين، وعرّتها مؤخّرا عمليّة تحرير الملك العموميّ بالمدينة"، مثمّنا جهود اللّجنة المختلطة "المكلّفة بإنهاء حالة الفوضى والعشوائيّة الّتي امتدّت بالمدينة شرقا وغربا"، ومؤكّدا على ضرورة استمرارية الحملة كآلية دائمة وعامّة، ومعربا عن تضامنه مع قائد الملحقة الإداريّة الأولى، ضحيّة الواجب.

مصدر موثوق من الأغلبيّة اعتبر بيان "حزب الميزان" "محاولة لتسييس الموضوع والرّكوب عليه"، مؤكّدا أنّ اتّهام الأخير للجماعة بشرعنة احتلال الملك العامّ "هو اتّهام غير معقول، ويتنافى مع المحاضر المسجّلة بالدّورات العادية للمجلس، ومراسلاته في الشّأن"، مضيفا: "نحن نقرّر، ونرخّص، لكنّ هناك من يسهر على التّنفيذ، وإن كانت هناك مخالفات فتجب محاربتها، وهذا أمر يتطلّب حضور السّلطة، ومداومة القوّات العموميّة، ونحن كجماعة حاضرون".

المصدر ذاته أوضح أنّ موضوع احتلال الملك العامّ أدرج بقرار جماعيّ كنقطة قارّة في جميع دورات المجلس العادية، "ليكون حولها نقاش مفتوح بين أعضاء الأغلبيّة والمعارضة، وبحضور السّلطة، للوقوف على ما تمّ تحقيقه، وعلى ما نطمح إلى تحقيقه، في إطار توافقات تمكّن من التّحكّم في الوضع"، وفق تعبيره، مؤكّدا رفض الجماعة للاحتلال غير القانونيّ للملك العامّ، وانخراطها الفعّال في حملة تحريره، في إطار التّنسيق والتّعاون القائم مع سلطات المدينة، مشيرا إلى أنّ التّرخيص يشمل أصحاب المحلّات التّجاريّة والخدماتيّة وليس الباعة الجائلين، وأنّ الإشكال قائم في احترام تنفيذ بنوده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - baker الثلاثاء 27 غشت 2019 - 10:53
عجيب امر حزب الاستغلال من كان يسير المغرب مند 50 سنة اليس حزب الاستغلال ظاهرة الباعة المتجولين سياسة حزبية لحزب الاستغلال يستغلهم في الحملات الانتخاية فلمادا طفت هاته الظاهرة على السطح لان السلطات عرفت الفوضى التي سببه الباعة مدعومين من بعض الاحزاب الفاشلة فاس نمودجا استغلال اصحاب السوابق وتجييشهم ضد السلطات
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9
2 - عبدالرحيم الحمداوي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 10:56
حرب البيانات في هذا الوقت هو مجرد تسخين انتخابي .لاسيما إذا كان أصحابه ممثلين في المجلس ولهم آليات قانونية أخرى لوضع حد للخروقات إذا ثبتت .علما ان هذا الحزب له تجربة وسبق له ان ترأس بلدية الشاون.
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6
3 - أيوب المغربي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 10:58
احتلال الملك العام مسؤولية مشتركة بين المنتخَبين تجار الدين والإنتخابات من جهة والسلطات المخزنية من جهة أخرى..
المنتخبون يريدون شراء أصوات المواطنين والسلطات عاجزة عن إعمال القانون
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7
4 - simmo الثلاثاء 27 غشت 2019 - 11:08
c'est la réalité. depuis que le pjd a pris en main le gouvernement, on ne constate que de l'anarchie partout et à tous les niveaux
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-2
5 - نور الثلاثاء 27 غشت 2019 - 11:24
مدن هذا البلد تعرف فوضى عارمة لا نظام ولا تنظيم وهذا بتزكية وتواطؤ المسؤولين عن هذه المدن ابتداءا من المقدم الى الوالي ورؤساء الجماعات. صاحب مقهى يحتل رصيف الشارع ويغلقه و يقيم مطعما والمقدم والشيخ والقائد يجلسون في المقهى مع صاحبه الذي يغدق عليهم بكل ما لذ وطاب . صاحب مراب لاصلاح مضخات السيارات يحتل الشارع باكمله ةالقائد يمر امامه ليلا ونهارا. صاحب مراب بيع السيارات المستعملة يلوث الشارع وباب مسجد بمياه غسيل السيارات. والامثلة كثيرة لا داعي لسردها. السؤال ماى ستنظم هذه الشبه المدن ؟
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4
6 - كنون الثلاثاء 27 غشت 2019 - 11:31
احتلال الملك العام تفاقم مع الربيع العربي وغض السلطات الطرف عن تجاوزات الباعة المتجولين مخافة استنساخ بوعزيزي جديد و البيجيدي شماعة تعلق عليها كل السلبيات وتسلب منها كل الحسنات.
وكما في المثل المغربي : طاحت الصمعة علقو الحجام.
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