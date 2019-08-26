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وزير العدل يُدشّن المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير‬

وزير العدل يُدشّن المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 26 غشت 2019 - 23:50

أشرف محمد أوجار، وزير العدل، اليوم، على تدشين مقر المحكمة الابتدائية بأكادير، بعدما تمت إعادة تهيئة بنايتها، وتم تجهيزها بأحدث المعدات ووسائل العمل، ضمن مخطط وزارة العدل الرامي إلى النهوض بواقع محاكم المملكة، وعلى كافة المستويات.

وقام وزير العدل، الذي كان مرفوقا بكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك، عبد الكريم الشافعي، إلى جانب ممثلي المهن القضائية والسلطات المحلية والأمنية والمنتخبة، بزيارة تفقدية لمختلف الأقسام والمصالح التابعة للمحكمة، حيث اطلع على نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وقال وزير العدل، في تصريح للصحافة، إن "استقلال السلطة القضائية، والإصلاح الكبير لمنظومة العدالة، الذي يقوده الملك محمد السادس، في حاجة إلى توفير الشروط والظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط والمحامين وكل المتدخلين، من أجل الاشتغال في ظروف جيدة وإيجابية، تناسب التكريم والعناية التي يوليها الملك للقضاء ورجاله ونسائه".

وأضاف أوجار: "هناك مجهود كبير يبذل في هذا الصدد على مستوى الدائرة القضائية لأكادير، ويشمل على الخصوص سبعة مشاريع كبرى بقيمة مالية تتجاوز 274 مليون درهم، وهذا ما سيسمح بتهيئة كافة الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مرفق عصري حداثي لتقديم الخدمة القضائية في أحسن الظروف".

يُشار إلى أن عملية إعادة تهيئة وتحديث المحكمة الابتدائية بأكادير، التي تمتد على مساحة أرضية تصل إلى 7816 مترا مربعا، منها 4220 مترا مربعا مغطاة، كلفت غلافا ماليا يفوق 19 مليون درهم.

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