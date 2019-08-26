الوفي تحلّ بتطوان لمتابعة مشروع المطرح العمومي

جمال سماحي من تطوان

حلّت نزهة الوفي، كاتبة الدّولة لدى وزير الطّاقة والمعادن والتّنمية المستدامة، المكلّفة بالتّنمية المستدامة، اليوم الاثنين، بتطوان، حيث قامت رفقة عدد من المسؤولين المنتخبين بزيارة المطرح العموميّ للمدينة للوقوف على وضعيّته، وإعطاء انطلاقة أشغال إعادة تهيئته، في أفق إغلاقه بشكل مواز مع انطلاقة أشغال إنجاز مطرح جديد.

وقال سعيد بنزينة، نائب رئيس جماعة تطوان، ورئيس لجنة المالية والميزانيّة لمجموع جماعات صدّينة البيئيّة، في تصريح لهسبريس، إنّ "زيارة كاتبة الدّولة المكلّفة بالتّنمية المستدامة كان الهدف منها ثلاث نقاط أساسيّة: أوّلا، للوقوف على وضعيّة المطرح العموميّ الحاليّ وإشكالاته. ثانيا، حثّ الشّركة، الّتي رست عليها صفقة إنجاز أشغال التّهيئة، على الإسراع بمباشرة عملها، وإعداد كافة الشّروط التّقنيّة والماليّة والإداريّة في أقرب وقت. وثالثا، إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المطرح الجديد بصدّينة".

وأوضح بنزينة أنّ المسؤولة الحكوميّة أعطت توجيهاتها إلى الشّركة، الّتي رست عليها الصّفقة، بضرورة الشّروع في إنجاز أشغال إعادة تهيئة المطرح الحاليّ، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم، في انتظار انطلاق أشغال إنجاز المطرح الجديد.

وكشف نائب رئيس جماعة تطوان أنّ كلّ شركاء المشروع أوفوا بالتزاماتهم الماليّة. وأضاف أنه في حالة عدم التزام الشّركة بالمدّة الّتي حُدّدت لها لمباشرة الأشغال، سيتمّ اتّخاذ إجراءات أخرى مناسبة، مشيرا إلى أن هذا المشروع "من أهمّ المشاريع الّتي وُقّعت أمام جلالة الملك. وبالتّالي، فإنّ الأمر لا يحتمل أيّ تأخير".