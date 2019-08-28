توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد وسوس والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

وستلاحظ سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة والجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، قد تهم السهول الشمالية والوسطى خلال الليلة القادمة، فضلا عن تمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي زخات مطرية رعدية.

وسيكون الطقس مستقرا بباقي ربوع المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، مع هبوب رياح رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي إلى غربية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة جنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والريف ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية، وما بين 35 و41 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و43 درجة بسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارطيل والرباط وبباقي السواحل.