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مخيم الأمن الوطني يتوج تلاميذ متفوقين بأكادير

مخيم الأمن الوطني يتوج تلاميذ متفوقين بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 15:20

شهد فضاء مخيم الأمن الوطني بأكادير، الاثنين، فعاليات اختتام الدورة التخييمية 2019 الخاصة بمخيمات الأمن الوطني، بحضور عدد من الشخصيات الأمنية الوازنة، حرصت على تتبع فقرات هذه الأمسية واستمتعت بمستوى العروض التي قدمها الأطفال في مجالات فنية متنوعة كالمسرح والغناء والموسيقى والرسم والتعبير.

وتميّز الحفل، المنظم بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، بالاحتفاء بستة تلاميذ من أبناء موظفي ولاية أمن أكادير المتفوقين دراسيا برسم السنة الدراسية 2019-2018.

وأشرف عدد من الشخصيات الأمنية من المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني، إلى جانب والي أمن أكادير والحاضرين معه، على توزيع مجموعة من الهدايا المخصصة لهم من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وحضرت فعاليات الحفل الختامي للفترة التخييمية للأمن الوطني، إلى جانب فقرة تتويج المتفوقين دراسيا، أسر المستفيدات والمستفيدين، إذ جاءت هذه المبادرة في سياق إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني وحرص المدير العام للأمن الوطني على تشجيع أبناء موظفي الشرطة وتحفيزهم على التحصيل العلمي الجيد.

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