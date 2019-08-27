تنصيب رجال سلطة جدد معينين في إقليم الحسيمة

هسبريس من الرباط

جرى، اليوم الثلاثاء، تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بإقليم الحسيمة، في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية.

وهمت هذه التعيينات كلا من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الحسيمة، وباشا مدينة إمزورن ورئيسي دائرتي بني ورياغل الغربية وتارجيست، وتسعة قياد، إضافة إلى خمسة قياد رؤساء ملحقات إدارية تابعة للإقليم.

وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، على الخصوص، بحضور ممثلي الهيئة القضائية والمصالح الأمنية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم.

وأكد شوراق، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تروم تحقيق فعالية أكبر في الأداء وإعطاء نفس جديد للإدارة الترابية لإحداث دينامية جديدة في عمل ومهام رجال السلطة وتدبير الشأن المحلي.

وأضاف أن رجال السلطة يضطلعون بدور هام في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتتبع أشغال التهيئة والتجهيز الجماعي والحفاظ على البيئة والانخراط الجدي والفعال في تطبيق القانون في شتى المجالات.

ودعا رجال السلطة وجميع المصالح الخارجية بالإقليم إلى العمل على خدمة المواطنين والإنصات لانشغالاتهم والانخراط الجاد في حل مشاكلهم اليومية، تكريسا لسياسة القرب وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وحث جميع الفعاليات بالإقليم، من منتخبين ورؤساء مصالح خارجية وأجهزة أمنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى التعاون مع رجال السلطة الجدد لأداء مهامهم في أحسن الظروف والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالإقليم.

وكانت وزارة الداخلية قد أجرت حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون نحو 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.