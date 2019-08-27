الطريق والمدرسة تغضبان تلميذات ضواحي أزيلال

ياسين أوشن

ظهرت ثلاث تلميذات من جماعة أيت مازيع بإقليم أزيلال في مقطع فيديو وهن يستنكرن انقطاع الماء عن الصنابير، إلى جانب الطريق غير المعبدة؛ علاوة على وضعية المدارس في المنطقة، والتي تسائل دور المسؤولين عن قطاع التعليم بالجهة.

ووفق "الفيديو" المنتشر على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فقد انتقدت إحدى التلميذات انقطاع المياه الصالحة للشرب عن الصنابير، موردة: "في 2019 تضطر الساكنة إلى الترجل لحوالي 10 كيلومترات من أجل سقي الماء".

أما في ما يتعلق بالطريق، تقول تلميذة أخرى إن حالتها يرثى لها، وزادت: "كلما مرت وسيلة نقل إلا وتسببت في انتشار الغبار في بيوت الساكنة..كما أنها تكون سببا في مجموعة من الحوادث. نطالب بحضور مسؤولين إلى المنطقة من أجل رش المياه حتى لا تتضرر منازل الساكنة".

وبخصوص حالة المدارس بالجماعة نفسها، تحكي إحدى التلميذات الغاضبات من الأوضاع أن "المنطقة تعرف وجود مدرستين فقط، وفيها قسمان، قسم يضم المستويات الأول والثاني والثالث ابتدائي، في حين يضم القسم الثاني المستوى الرابع والخامس والسادس ابتدائي"، وزادت متسائلة: "كيف سيتسنى للأستاذ أن يدرس المستويات الثلاثة في الآن نفسه؟ وكيف سيفهم التلاميذ الدروس وهم مكدسون في قسم واحد؟ ومن يرغب في الالتحاق بالمستوى الإعدادي يضطر إلى قطع مسافة حوالي 30 كيلومترا قصد إتمام دراسته في "الكوليج" بواويزغت".

في هذا السياق، قالت تلميذة أخرى متسائلة عن الجدوى من مسؤولي جماعة أيت مازيع: "لا يسألون عنا إلا في الانتخابات من أجل استقطاب الناخبين والبحث عن الأصوات فقط، أين الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الجهة من أجل تنميتها وتحريك عجلة التنمية بها؟".

وتتابع التلميذة ذاتها: "المنطقة لن تتطور إلا إذا تحمل كل مسؤول مسؤوليته وقام بعمله على أكمل وجه. ويجب إيقاف "الشفارة" الذين يسرقون هذه البلاد... ".

هسبريس اتصلت بمحمد الزكري، رئيس الجماعة الترابية أيت مازيع بإقليم إزيلال، الذي قال إن كل ما جاء في "الفيديو" لا أساس له من الصحة، مقرا بأن دوارين فقط يعانيان من نقص الماء في فصل الصيف.

وتابع الزكري، في اتصال هاتفي بهسبريس، بأن "هؤلاء التلميذات اللواتي استنكرن الأوضاع بالجماعة، خديجة وحسناء وحنان، تم استغلالهن حين قدومهن بمناسبة عطلة عيد الأضحى، من خلال حفظهن ما صرحن به؛ ذلك أن اثنتين تسكنان بأزيلال، والأخرى تسكن بالمحمدية"، دون أن يفصح عن هوية من استغلهن لتصوير "الفيديو".

وزاد المصدر نفسه: "رغم قلة المياه في دوارين في شهري يوليوز وغشت، إلا أن هناك مجهودات تبذل من أجل تجاوز هذا المشكل، ذلك أن وكالة حوض أم الربيع شرعت في حفر بئر من أجل تزويد الساكنة المتضررة بالمياه".

واستطرد الزكري: "المعطيات الواردة في الفيديو غير دقيقة"، مؤكدا أن عدد المدارس هو 7 وليس مدرستين فقط، علاوة على أن "الطريق التي تحدثت عنها التلميذات بدأت الأشغال بها قبل أسابيع وعما قريب ستكون معبدة".