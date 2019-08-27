إلغاء خطوط يُغضب مستعملي حافلات "ألزا" بالرباط

هسبريس - محمد الراجي

بعد أسبوع من انطلاقها، بدأت تتقاطر شكايات المواطنين من خدمات شركة "ألزا" للنقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة وتمسنا والمناطق المجاورة لها، إذ تفاجأ مواطنو بعض أحياء المدن المذكورة بغياب خطوط كانت تؤمنها الشركة السابقة.

وبالقدر الذي فرح مستعملو حافلات النقل الحضري بقدوم شركة "ألزا" الإسبانية، بعد معاناة مريرة دامت لسنوات مع حافلات شركة "ستاريو"، أصيب عدد منهم بخيبة أمل بعد إلغاء خطوط كانت متاحة في السابق، دون تقديم توضيحات.

زهير مرابط واحد من مستعملي حافلات النقل الحضري الذين أصيبوا بخيبة أمل بعد أن وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من استقلال الحافلات. يقطن هذا الشاب في مدينة تامسنا، وكان بإمكانه أن يستقل الحافلة من الحي حيث يقطن نحو الرباط، أما اليوم فلم يعد بإمكانه ذلك، بعدما هجرت حافلات "ألزا" الخط الذي ألف استعماله.

"وقعنا في مشكل كبير أخويا. دبا مدينة تامسنا مدينة كبيرة وتكبر يوما بعد يوم، على الأقل فيها شي 50.000 نسمة، ملي كانت شركة سطاريو كانت دايرة 3 خطوط كيغطيو جميع الأحياء نوعا ما، دبا ملي جات ألزا وسيتي باص خلاو غير خط واحد"، يقول زهير لهسبريس.

قبل مجيء شركة "ألزا" كانت الشركة السابقة تربط مدينة تامسنا بالعاصمة الرباط عبر ثلاثة خطوط: الخط 17، وكان يوصل إلى السويسي، الخط 18 ويوصل إلى باب الأحد، والخط 26 الذي يوصل إلى ميني بارك والتقدم؛ أما اليوم فقد تم إحداث الخط 38، وحل محل الخط 28، المنطلق من الضحى، فيما ألغي الخطان الآخران.

إلغاء الخطين المذكورين أضر بالمواطنين القاطنين في عدد من أحياء مدينة تامسنا، إذ وجدوا أنفسهم بلا حافلات للنقل الحضري، رغم أن أكثرهم يشتغلون في مدينة الرباط، حسب زهير، مضيفا: "أغلبية الناس دبا ولاو كيمشيو للرباط فالطاكسي بـ13 درهم".

عبد اللطيف سودو، ممثل جماعة سلا بموسسة التعاون العاصمة، توصل بعدد من شكايات المواطنين حول عدم ولوج إحدى حافلات الشركة الجديدة إلى مسار كانت تؤمنه الشركة السابقة بمدينة سلا، وطمْأن المشتكين بأنه تواصل مع من يهمهم الأمر قصد التدخل لإعادة الحافلة إلى مسارها الطبيعي.

ولازال عدد من مستعملي حافلات "ألزا" ينتظرون أن تقوم الشركة الإسبانية بربط أحيائهم بحافلاتها؛ فيما يشتكي آخرون من توقف الحافلات في نقط معينة دون إتمام المسار إلى نهايته.

في المقابل تحاول الشركة المؤمنة للنقل الحضري بالتجمع الحضري الرباط سلا تمارة تمسنا طمأنة المواطنين بأنها تعمل على تلبية طلباتهم، كما هو الحال بالنسبة لساكنة سهول، التي وعدت بإطلاق الخط الذي سيربطها بالرباط في غضون الأيام القادمة، حسب الإخبارات التي تنشرها في صفحتها على موقع "فيسبوك".

وبدأت شركة "ألزا" خدمتها بـ150 حافلة، مجهزة بمكيفات الهواء وخدمة "الويفي"، وولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن المنتظر أن تتم زيادة عدد الحافلات مستقبلا، لتصل إلى 450 حافلة.