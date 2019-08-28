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الرئيسية | جهات | هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى بتازروالت

هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى بتازروالت

هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى بتازروالت
مصطفى البكار
الأربعاء 28 غشت 2019 - 07:58

ترأس سعد الدين أسميج، المكلف بمهمة بالحجابة الملكية، الثلاثاء، مراسيم حفل تسليم هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى، بمناسبة افتتاح فعاليات الموسم الديني السنوي لتازروالت بإقليم تزنيت.

الحفل الديني الذي أقيم بضريح سيدي أحمد أوموسى، عرف أيضا توزيع منافع اجتماعية استفاد منها 56 شخصا من حفظة القرآن الكريم، و15 من الأطفال الأيتام، و24 من الأسر الفقيرة، إضافة إلى توزيع كراسٍ متحركة على 75 شخصا في وضعية إعاقة، وحقائب وأدوات مدرسية على 66 من تلامذة العالم القروي.

كما قام سعد الدين أسميج، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة مركز تصفية الدم بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، والإشراف على توزيع إعانات مالية على مرضى القصور الكلوي، و75 كرسيا متحركا على ذوي الاحتياجات الخاصة.

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