24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإبر المستخدمة في رسم الوشم تنطوي على مخاطر صحية
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- سابقة سعودية .. متاجر تبقي أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلاة
- مخيم الأمن الوطني يتوج تلاميذ متفوقين بأكادير
- مغاربة والحرية الفردية
سابقة سعودية .. متاجر تبقي أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلاة (5.00)
فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)
- "هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا" - (105)
- "فرنسة التعليم" .. تحدي التكوين اللغوي يواجه أساتذة المواد العلمية - (74)
- الجزائر "تبدل جلدها" في الخارج وتعين "سفيرا متشنجا" في المملكة - (67)
- منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري - (60)
- مصالح الضرائب تفتحص "مصاريف المغاربة" داخل وخارج المملكة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى بتازروالت
ترأس سعد الدين أسميج، المكلف بمهمة بالحجابة الملكية، الثلاثاء، مراسيم حفل تسليم هبة ملكية لزاوية سيدي أحمد أوموسى، بمناسبة افتتاح فعاليات الموسم الديني السنوي لتازروالت بإقليم تزنيت.
الحفل الديني الذي أقيم بضريح سيدي أحمد أوموسى، عرف أيضا توزيع منافع اجتماعية استفاد منها 56 شخصا من حفظة القرآن الكريم، و15 من الأطفال الأيتام، و24 من الأسر الفقيرة، إضافة إلى توزيع كراسٍ متحركة على 75 شخصا في وضعية إعاقة، وحقائب وأدوات مدرسية على 66 من تلامذة العالم القروي.
كما قام سعد الدين أسميج، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة مركز تصفية الدم بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، والإشراف على توزيع إعانات مالية على مرضى القصور الكلوي، و75 كرسيا متحركا على ذوي الاحتياجات الخاصة.